Survivor 2026: Bayhan’ın Sağlık Durumu Gündemde

Survivor 2026’nın hikayesi, drama dolu olaylarla devam ediyor. Bayhan’ın kanlar içinde hastaneye kaldırıldığı anlar dikkat çekmişti.

SAĞLIK DURUMU ENDİŞE VERİYOR

Ada Konseyi’nde gerçekleştirilen toplantıda Acun Ilıcalı, Bayhan’ın sağlık durumu hakkında, “Şu anda bizim için bir numaralı konu Bayhan. Bayhan’ı gözetim altına alıyoruz, kanaması durmadı. Bayhan hepimizi korkuttu.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

DEVAM EDİP ETMEYECEĞİ BELİRSİZ

Yaklaşık bir haftadır gözlem sürecinde olan Bayhan’ın Survivor’a devam edip edemeyeceği hakkında Ilıcalı, “Burada yeniden bir düşüş, kaza olabilir, böyle bir şeyi riske etmek istemiyoruz.” diyerek, konseyde duygusal anların yaşandığını ifade etti.

SÜREÇ SONLANIYOR

Bayhan, sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayında “2026 Survivor artık benim için kapandı, bitti. Kalan yarışmacılara başarılar diliyorum.” diyerek, yarışmadan çekildiğini duyurdu.