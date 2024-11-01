Aile Hekimliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı**

YENİ YÖNETMELİK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

“Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 30 Ekim 2024 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, bu yeni düzenleme hakkında bilgi verdi. Memişoğlu, “Kuşkusuz temel sağlık hizmetleri noktasında aile hekimliği, birinci basamakta çok mühim bir yer tutuyor. Aile hekimliğinin ikinci ve üçüncü basamakla entegrasyonu, sağlık hizmeti sunumunda kritik önem arz ediyor.” şeklinde açıklamada bulundu.

AİLE HEKİMLİĞİ GÜVENE DAYALI BİR YAPI

Bakan Memişoğlu, hekim-hasta ilişkisi üzerinde durarak, “Hekim-hasta ilişkisinin mahremiyeti ve manevi boyutunu önemseyen bir hekim ve Bakan olarak aile hekimliğini, hekim-hasta ilişkisinde güvenin tesis edildiği çok önemli bir zemin olarak görüyorum.” dedi. Ayrıca, “Sağlık Bakanlığı olarak da en temelde vatandaşımızın sağlık hizmetine temas ettiği ilk noktanın ‘aile hekimi’ olmasını istiyoruz. Önceliğimiz, hastalanmadan vatandaşlarımızın sağlığını koruyabilmektir.” sözleriyle vatandaşların sağlık hizmetine erişiminin önemine vurgu yaptı.

Türkiye’de ilk kurumsal kimliğe sahip aile hekimliklerinin hayata geçirildiğini ifade eden Memişoğlu, “İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü görevini yürütürken nitelikli bir Aile Sağlığı Merkezi konsepti üzerine çalıştık. Türkiye’nin ilk kurumsal kimliğine sahip aile hekimliklerini Sağlık Bakanlığımızın bütçesi ile İstanbul’da o zaman hayata geçirdik.” açıklamasında bulundu. Ayrıca, “Aile hekimliğinin fiziki altyapısının oluşturulmasının yanında entegre sağlık hizmetleri zinciri içerisinde bu yapının işlevsel olarak da yapılandırılması önem arz ediyor.” dedi.

MEMNUNİYETİ ARTIRMAK HEDEFİ

Gerçekleşen çalışmayla daha nitelikli hizmet sunmayı hedeflediklerini dile getiren Memişoğlu, “Sağlık çalışanlarımızın memnuniyetinin, aynı zamanda sağlık hizmeti alan hastalarımızın memnuniyetinin ayrılmaz bir parçası olduğunu biliyoruz.” ifadesini kullandı. Bakan, “Bu çalışma ile eş zamanlı olarak hem sağlık çalışanlarımızın hem de sağlık hizmeti alan vatandaşlarımızın memnuniyetini amaçlıyoruz ve daha nitelikli hizmet sunmayı hedefliyoruz.” şeklinde ekleme yaptı.

TARAMA VE İZLEMLERİN ARTIRILMASI

Yeni düzenlemeyle hekim başına düşen hasta sayısının azaldığını ve vatandaşlara ayrılan sürenin arttığını belirtip, kronik hastalık ve kanserlere yönelik tarama ve izlemlerin etkin yapılmasını teşvik ettiklerini açıklayan Bakan, “Her bir aile hekimi için kayıtlı vatandaş sayısını 4 binden 3 bin 500’e düşürdük.” dedi.

HASTALIK YÜKÜNE GÖRE PLANLAMA

Son düzenleme ile toplumun hastalık yüküne göre hizmet planlaması yapıldığını ifade eden Memişoğlu, “Özellikle kronik hastalarımızın, 65 yaş ve üstü hastalarımızın etkin takibi ile hastalığın azaltılmasını ve akılcı ilaç kullanımının özendirilmesini amaçladık.” diye belirtti. Kendisi, memnun kalacaklarına inandığını ifade ederek, “Aile hekimlerimiz, yeni yönetmelik hayata geçtikten sonra yine öneri ve taleplerini bize iletebilirler.” dedi.

VATANDAŞLARDAN TALEP

Vatandaşların ilk olarak aile hekimlerine başvurmasını önemseyen Bakan, “Vatandaşlarımızdan tek bir isteğim var: Sağlıkla alakalı herhangi bir endişeleri olduğunda akıllarına ilk olarak aile hekimlerimiz gelsin ve aile hekimlerimize güvensinler.” dedi. Ayrıca, “Bakan olarak ben de vatandaşlarımızın sağlığını öncelikle aile hekimlerimiz üzerinden takip ediyor olacağım.” diyerek aile hekimliğine verilen önemi vurguladı.