Konya 3. Ana Jet Üs Komutanı Görevden Alındı

Konya 3. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Mete Kuş görevinden alındı. Kuş’un, Konyaspor’a destek vermek amacıyla Fenerbahçe maçında stadyum üzerinde F-16 jetleri ve Skorsky helikopterler uçurduğu geniş yankı bulmuştu. Bu ani gelişmenin ardından Milli Savunma Bakanlığı’ndan dikkat çekici bir açıklama yapıldı.

DİSİPLİNİN ÖNEMİ VURGU YAPILDI

Açıklamada “Türk Silahlı Kuvvetlerinde müesses disiplinin muhafazası ve idamesi olmazsa olmazdır. Daha önce de vurguladığımız gibi Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tüm olaylara disiplin anlayışı içerisinde bakmakta ve işlemleri de ilgili mevzuat çerçevesinde yerine getirmektedir” denildi.

TÜRKİYE’Yİ HEDEF ALAN AÇIKLAMALARA YANIT

Bakanlık ayrıca, bazı Avrupalı yöneticilerin Türkiye’yi hedef alan açıklamalarının titizlikle takip edildiğini ifade ederek, “Türkiye’nin bölgesel rolü ve Avrupa güvenlik mimarisi içindeki konumuna ilişkin ifadeler, müttefiklik hukuku ve dayanışma ilkeleriyle bağdaşmamaktadır. Yine, NATO üyesi Fransa ve Yunanistan’ın birtakım senaryolar üzerinden yaptığı açıklamalar gerilimi artırmakta, bölgesel barış ve istikrara zarar verme riski taşımaktadır. Bölgemizde oluşturulmaya çalışılan herhangi bir askerî ittifakın, Türkiye’ye karşı başarı şansı bulunmadığı gerçeğini hatırlatıyoruz. Sayın Bakanımızın daha önce de ifade ettiği gibi önümüzdeki dönemde de güvenlik ve istikrarın söz konusu olduğu her durumda, Türkiye’yi karşısına alanlar değil, Türkiye ile birlikte olanlar kazanacaktır” şeklinde bilgileri paylaştı.

GKRY’YE FRANSIZ ASKERİ İDDİASI

Milli Savunma Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne Fransız askerlerinin konuşlandırılacağına dair haberlerle ilgili de şu ifadelerde bulundu: “Türkiye, uluslararası hukuka bağlı, bölgesinde barış ve istikrarın korunmasını önceleyen bir anlayışla hareket etmektedir. Ancak bu yaklaşımımız, hem ülkemizin hem de KKTC’nin millî hak ve menfaatlerinden taviz verileceği anlamına gelmemektedir. Kıbrıs Adası’nın güvenliği ve istikrarına ilişkin düzenlemeler uluslararası anlaşmalarla belirlenmiş olup, Türkiye garantör ülkelerden biridir. Fransa tarafından Güney Kıbrıs’a asker gönderileceğine yönelik açıklamaların hangi somut güvenlik ihtiyacına dayandığı belirsizliğini korurken, bu tür girişimlerin mevcut hassas dengeyi bozma ve gerilimi artırma riski bulunmaktadır. Bu tür girişimlerin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi açısından da gelecekte güvenlik riskleri doğurabileceğini ve bölgesel istikrarı zedeleyebilecek adımlardan kaçınılması gerektiğini bir kez daha ifade ediyoruz.”