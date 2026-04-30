mRNA Aşı Teknolojisi Kanser Tedavisinde Yeni Umutlar Sunuyor

Koronavirüs pandemisinde devrim yaratan mRNA aşı teknolojisi, kanser tedavisine dair önemli umutlar doğuruyor.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİN TETİKLENMESİ

Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki araştırmacılar, mRNA aşılarının bağışıklık sistemini nasıl harekete geçirdiğine dair yenilikçi bir buluş gerçekleştirdi.

BAĞIŞIKLIK HÜCRELERİNİN ROLÜ DEĞİŞİYOR

Uzun bir süre boyunca mRNA aşılarının etkili olabilmesi için yalnızca bir bağışıklık hücresi türünün yeterli olduğu düşünülmüştü. Ancak fareler üzerinde yapılan güncel araştırmalar, bu ana hücre olmaksızın bile aşının güçlü bir kanser mücadelesi gerçekleştirebileceğini ortaya koydu. Bilim insanları, genel olarak diğer aşılara tepki vermeyen cDC2 isimli farklı bir dendritik hücre tipinin tümör karşıtı etki sağladığını belirledi.

YENİ NESİL KANSER AŞILARINA IŞIK TUTACAK

Bu hücrelerin, dolaylı bir “çapraz giydirme” süreci aracılığıyla T hücrelerini kansere karşı etkin bir şekilde aktive ettiği tespit edildi. Araştırmacılar, hem cDC1 hem de cDC2 hücrelerinin sürece katılımının, mRNA aşılarının mevcut etkisini artırdığını vurguluyor. Elde edilen bulgular, gelecekte geliştirilecek yeni nesil kanser aşılarının dozajını ve formülasyonunu kusursuzlaştırma potansiyeline sahip.