Tümgeneral Mete Kuş Görevden Alındı Açıklama Geldi

Konya 3. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Mete Kuş görevinden alındı. Kuş, Konyaspor’a destek vermek amacıyla Fenerbahçe maçı esnasında stadyum üzerinde F-16 ve Skorsky helikopterleri uçurmuştu. Bu olay sonrasında Milli Savunma Bakanlığı tarafından dikkat çeken bir açıklama yapıldı.

DİSİPLİN VURGUSU ÖNE ÇIKTI

Açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetlerinde müesses disiplinin muhafazası ve idamesi olmazsa olmazdır. Daha önce de vurguladığımız gibi Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tüm olaylara disiplin anlayışı içerisinde bakmakta ve işlemleri de ilgili mevzuat çerçevesinde yerine getirmektedir” denildi.

TÜRKİYE’Yİ HEDEF ALAN AÇIKLAMALARA TEPKİ

Ayrıca, Bakanlık son dönemde bazı Avrupalı yöneticilerin Türkiye’ye yönelik açıklamalarının dikkatle takip edildiğini belirtti. Açıklamada, “Türkiye’nin bölgesel rolü ve Avrupa güvenlik mimarisi içindeki konumuna ilişkin ifadeler, müttefiklik hukuku ve dayanışma ilkeleriyle bağdaşmamaktadır. NATO üyesi Fransa ve Yunanistan’ın birtakım senaryolar üzerinden yaptığı açıklamalar gerilimi artırmakta ve bölgesel barış ve istikrara zarar verme riski taşımaktadır. Bu bağlamda, bölgemizde oluşturulmaya çalışılan herhangi bir askerî ittifakın, Türkiye’ye karşı başarı şansı bulunmadığı gerçeğini hatırlatıyoruz. Sayın Bakanımızın daha önce de ifade ettiği gibi önümüzdeki dönemde de güvenlik ve istikrarın söz konusu olduğu her durumda, Türkiye’yi karşısına alanlar değil, Türkiye ile birlikte olanlar kazanacaktır” ifadeleri kullanıldı.

GKRY’YE FRANSIZ ASKERİ İDDİASI ÜZERİNE AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde Fransız askerlerinin konuşlandırılacağına dair haberler hakkında da açıklama yaptı. Bakanlık, “Türkiye, uluslararası hukuka bağlı, bölgesinde barış ve istikrarın korunmasını önceleyen bir anlayışla hareket etmektedir. Ancak bu yaklaşımımız, hem ülkemizin hem de KKTC’nin millî hak ve menfaatlerinden taviz verileceği anlamına gelmemektedir. Kıbrıs Adası’nın güvenliği ve istikrarına ilişkin düzenlemeler uluslararası anlaşmalarla belirlenmiştir ve Türkiye garantör ülkelerden biridir. Fransa tarafından Güney Kıbrıs’a asker gönderileceğine yönelik açıklamaların hangi somut güvenlik ihtiyacına dayandığı belirsizliğini korurken, bu tür girişimler mevcut hassas dengeyi bozma ve gerilimi artırma riski taşımaktadır. Ayrıca, bu tür girişimlerin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi açısından da gelecekte güvenlik riskleri doğurabileceğini ve bölgesel istikrarı zedeleyebilecek adımlardan kaçınılması gerektiğini bir kez daha ifade ediyoruz” açıklamasını yaptı.