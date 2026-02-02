Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Yeni Yardım Şartlarını Duyurdu

aile-ve-sosyal-hizmetler-bakanligi-yeni-yardim-sartlarini-duyurdu

Türkiye’de yüksek enflasyon nedeniyle geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşların sayısı giderek artarken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2024 yılı için yapılacak başvurularda dikkat edilmesi gereken şartlar açıklandı. İhtiyaç sahibi vatandaşların desteklenmesi amacıyla oluşturulan Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) kapsamında bu yıl yapılacak ödemelerin tutarları da belirlendi. SED ödemeleri 9 bin 723 liraya yükselirken, koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalaması 15 bin 533 lira, ağır silikozis hastalarının aylığı ise 14 bin 42 lira oldu.

BAŞVURU İÇİN BELGE GEREKSİNİMLERİ

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), mevcut durumda sigortalı olan çalışanların maaşlarının düşük olması halinde de sosyal yardım ödemelerine başvurabileceklerini açıkladı. Bu yardımdan yararlanmak isteyenlerin SGK’ya iletmesi gereken belgeler de netleşti.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Uzak Şehir Dizisinde Şok Edici Anlar Yaşandı

Uzak Şehir dizisi 48. bölümüyle izleyicileri ekrana kilitlerken, olayların seyriyle ilgili sürpriz bir durum ortaya çıktı. Detaylar için haberimizi takip edin.
Gündem

Epstein’in Pedofili Ağı ve Ölümü Üzerine Tartışmalar Devam Ediyor

ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'in pedofili fuhuş ağı nedeniyle ölümünün ardından yeni belgelerin yayımlanması ile olay yeniden alevlendi. Ölümündeki sır perdesi ise hala çözülmemiş durumda.
Gündem

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi TES’in Yenilikçi Faydaları

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nin 2026'da devreye girmesi planlanıyor. Bu sistem, maaş kesintileriyle çalışanlara ek emeklilik geliri sağlamayı amaçlıyor. Tüm bilgiler mevcut.
Gündem

Özel Kız Yurdunda Korkutan Patlama Meydana Geldi

Serdivan'daki bir kız öğrenci yurdunun dinlenme odasında patlayan tüp, büyük paniğe yol açtı. Olayın ardından yurttaki öğrenciler otellere yerleştirildi.
Gündem

TFF Süper Lig’de Fenerbahçe’den Zorlu Mücadele Açıklaması

Fenerbahçe’nin teknik direktörü Domenico Tedesco, Kocaelispor karşılaşmasının ardından zeminle ilgili sorunları dile getirerek, oyuncularının devre arasındaki şikayetlerini aktardı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.