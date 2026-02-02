Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Yeni Yardım Şartlarını Duyurdu

Türkiye’de yüksek enflasyon nedeniyle geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşların sayısı giderek artarken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2024 yılı için yapılacak başvurularda dikkat edilmesi gereken şartlar açıklandı. İhtiyaç sahibi vatandaşların desteklenmesi amacıyla oluşturulan Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) kapsamında bu yıl yapılacak ödemelerin tutarları da belirlendi. SED ödemeleri 9 bin 723 liraya yükselirken, koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalaması 15 bin 533 lira, ağır silikozis hastalarının aylığı ise 14 bin 42 lira oldu.

BAŞVURU İÇİN BELGE GEREKSİNİMLERİ

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), mevcut durumda sigortalı olan çalışanların maaşlarının düşük olması halinde de sosyal yardım ödemelerine başvurabileceklerini açıkladı. Bu yardımdan yararlanmak isteyenlerin SGK’ya iletmesi gereken belgeler de netleşti.