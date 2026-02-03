Meteoroloji Uzmanından Yeni Hava Tahmini Uyarısı

Hava Durumu Değerlendirilmesi

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, ülke genelinde beklenen hava koşullarına dair açıklamalarda bulundu. Macit, yarın doğu bölgelerde yağışların süreceğini, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Doğu Anadolu’nun doğusunda genel olarak karla karışık yağmur ve kar yağışları olacağının bilgisini aktardı.

YENİ YAĞIŞLI HAVA DALGASI

Batı bölgelerde yarın herhangi bir yağış beklenmediğini ifade eden Macit, “Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren batı kesimlerden ülkemize yeni bir yağışlı havanın giriş yapmasını öngörüyoruz. Perşembe günü Marmara’nın batısında, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz’de devam edecek yağışların, cuma ve cumartesi günü ülke genelinde yayılmasını bekliyoruz.” dedi.

DOĞU BÖLGELERDE KAR ETKİSİ

Batı kesimlerin tamamında yağmur ve sağanakların görüleceğini belirten Macit, Doğu Anadolu’nun doğusu ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışları olacağını bildirdi. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerine yakın olacağını aktaran Macit, hafta sonu boyunca ise sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini kaydetti.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE HAVA TAHMİNİ

Ankara’da yarın ve perşembe günü yağış öngörülmediğini belirten Macit, hava sıcaklığının perşembe günü 13 derece kadar çıkacağını, cuma günü ise 8 dereceye kadar düşeceğini söyledi. İstanbul’da perşembe gece saatlerinden itibaren yağmurun başlayacağını ifade eden Macit, cuma günü yağmur ve sağanak, cumartesi günü ise gök gürültülü sağanak yağış beklentisi olduğunu belirtti. İstanbul’daki hava sıcaklığının 13 ila 14 derece civarında seyredeceği belirtildi. İzmir’de de perşembe gününden itibaren yağışların başlaması bekleniyor. Macit, “Perşembe günü yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini, hava sıcaklığının ise 16 ila 17 derece civarında olacağını” sözlerine ekledi.

