Kurtulmuş’tan Suriye’nin Bütünleşmesine Destek Mesajı

Kurtulmuş, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, Suriye’deki birleşme sürecinde kaydedilen önemli gelişmeleri dikkatle izlediklerini ve mevcut durumu memnuniyetle değerlendirdiklerini ifade etti. Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG arasında 10 Mart 2025’te imzalanan “10 Mart Mutabakatı” çerçevesinde 30 Ocak Anlaşması’na tam uyum sağlamanın, Suriye’ye huzur ile bölgeye istikrar getireceğini dile getiren Kurtulmuş, “Mutabakatlara riayet etmek, bölgenin büyük bir kısmını ateş çemberinden çıkarmak demektir. Taahhütler hayata geçtikçe gerçek barış sağlanacaktır.” şeklinde açıklamada bulundu.

MUTABAKATIN DEĞERİ VURGULANDI

Kurtulmuş, ulaşılan mutabakatın askeri ve idari yönden aşamalı entegrasyonu hedeflemesinin, bölge barışı açısından değerli bir fırsat sunduğuna dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı: “Bu bütünleşme, Suriye’nin devlet kapasitesini artırarak yeni bir güvenlik mimarisine kapı aralamaktadır. Tüm toplumsal kesimlerin el birliğiyle, yerel çeşitliliği saygın biçimde koruması ve devlet otoritesinin adaletle tesisi yeni dönemin ana omurgasıdır.” Kurtulmuş, Suriye’nin toprak bütünlüğü ile milli egemenliğinin asla tartışmaya kapalı olduğunu vurgulayarak, katılımcı bir sistem, her kesimi kapsayan adil temsil ve demokratik bir Suriye hedefinin bölgede güvence sağlayacağını belirtti.

SURİYE İÇİN DESTEĞE HAZIRIZ

TBMM Başkanı Kurtulmuş, toprak birliği, egemenlik birliği ve devlet birliği sayesinde “gelecek birliği”nin de sağlanacağını ifade ederek, “Birlik, dirlik, bütünlük, Suriye’de de bölgemizde de oyunları bozacak olan yegane anahtardır. Suriye’nin bütünlüğü için atılan her adım, Terörsüz Türkiye hedefimizi de güçlendirmektedir.” dedi. Terörün sona ermesiyle siyasi alanda daha fazla söz hakkı oluşacağını belirten Kurtulmuş, kardeşliğin de bu süreçle büyüyeceğine vurgu yaptı.

BÖLGESEL GÜÇ REKABETİNE DİKKAT

Kurtulmuş, bölgedeki güç rekabetinin içinde olmayacaklarını belircerk, “Türkiye, bölge halklarıyla beraber tüm gücüyle sahici barışın yanında durmaya devam edecektir. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok, kimsenin de toprağının bölünmesine rıza göstermeyiz.” şeklinde sözlerini sürdürdü. “Suriye, Suriyelilerindir. Suriye güçlü olursa ve adaletle ayağa kalkarsa, bölgedeki dostlarımız kazanacaktır.” ifadesini kullanan Kurtulmuş, Suriye’de birliği ve entegrasyonu destekleyerek tarafları kapsayıcı siyasal akıla davet etme görevlerini kararlılıkla yerine getireceklerini de dile getirdi. Suriye’nin yeniden inşasında ve terörle mücadelede üzerlerine düşen her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını yineledi.