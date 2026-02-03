NATO Genel Sekreteri Rutte’den Ukrayna’ya Güçlü Destek Açıklaması

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna Parlamentosu’na hitap etti. Rutte, konuşmasında Ukrayna halkının gösterdiği direnci vurgularken, devam eden savaşın sona ermesi ve sonrasında sağlanacak kalıcı barışla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Güçlü bir gelecek için sadece bugünün değil, gelecek nesillerin de özgür yaşamasının önemine dikkat çeken Rutte, “Bunun için güçlü silahlı kuvvetlerin yanı sıra Ukrayna’nın sağlam güvenlik garantilerine ihtiyacı var. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve Kanada, Ukrayna’nın Rusya ile barış yapabilmesi için gereken garantiyi sağlamaya hazır olduklarını teyit etti. ‘Gönüllüler Koalisyonu’ üyeleri, geçen ay Paris’te benim ve Başkan Zelenskiy’nin de katıldığı toplantıda bu garantilerle ilgili olumlu bir ilerleme kaydetti” şeklinde konuştu.

KARADA ASKERLER, HAVADA JETLER, KARADENİZ’DE SAVAŞ GEMİLERİ OLACAK

Barış anlaşmasının ardından sahada gerçekleşecek askeri varlıkla ilgili Rutte, “Bazı Avrupalı müttefikler, bir anlaşmaya varıldıktan sonra Ukrayna’ya asker konuşlandıracaklarını duyurdu. Karada askerler, havada jetler ve Karadeniz’de gemiler olacak. Amerika Birleşik Devletleri arka planda güvence mekanizması olacak, diğerleri ise çeşitli yollarla destek sözü verdi” ifadelerini kullandı.

ZOR SEÇİMLER GEREKTİRECEK

Güvenlik garantilerinin sağlam olduğunu belirten Rutte, sürecin zorluklarına da vurgu yaparak, “Bu çok kritik, çünkü bu korkunç savaşı sona erdirecek bir anlaşmanın ‘zor seçimler’ gerektireceğini biliyoruz. Ukrayna’nın, verdiği kayıpların ve yaptığı fedakarlıkların tekrar risk altına girmemesi gerektiğine mutlak bir kesinlikle inanması gerekiyor. Başka bir Budapeşte Memorandumu veya Minsk Anlaşması istememekte haklısınız” değerlendirmesinde bulundu. Askeri yardımların koordinasyonu hakkında bilgi veren Rutte, ‘Ukrayna’nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi’ aracılığıyla milyarlarca dolarlık kritik askeri donanımın sağlanmaya devam ettiğini bildirdi. Rutte, “PURL sistemini başlattığımızdan bu yana, Ukrayna’nın Patriot bataryaları için füzelerinin yaklaşık yüzde 75’ini ve diğer hava savunma sistemlerinde kullanılan füzelerin yüzde 90’ını bu sistemle sağladık” açıklamasını yaptı.

RUSYA 1 MİLYONDAN FAZLA KAYIP VERDİ

Doğrudan görüşmelerin devam ettiğini ve bunun önemli bir ilerleme olduğunu vurgulayan Rutte, ancak Rusya’nın gerçekleştirdiği saldırıların barış görüşmelerine yönelik ciddiyetsizliği ortaya koyduğunu belirtti. Rutte, “Rusya’nın bugüne kadar 1 milyondan fazla kayıp vererek bu savaş için ağır bir bedel ödediğini biliyoruz. Putin, kendi halkını feda etmeye istekli olsa da kazanmıyor” dedi.