En Düşük Emekli Maaşı Farkı Ödeme Tarihi Belirlendi

en-dusuk-emekli-maasi-farki-odeme-tarihi-belirlendi

En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarının 20 bin TL’ye çıkarılmasının ardından, oluşan maaş farkının ödeneceği tarih belirlendi. Sosyal Güvenlik Kurumu, 3 bin 119 TL tutarındaki fark ödemesinin yarın, 4 Şubat Çarşamba günü gerçekleştirileceğini duyurdu.

DÜZENLEME RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

En düşük emekli aylığı, ilk etapta yüzde 12,19 oranında bir artışla 18 bin 939 TL’ye yükselmişti. Ancak yapılan ikinci düzenlemeyle zam oranı yüzde 18,48’e çıkarıldı ve en düşük maaş 20 bin TL olarak belirlendi. Bu düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu artıştan 4 milyon 917 bin emeklinin yararlanacağı, bunun için bütçeden 69,5 milyar TL kaynak aktarılacağı bilgisi verildi.

SGK’DAN ÖDEME AÇIKLAMASI

Sosyal Güvenlik Kurumu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, fark ödemelerine dair şu bilgileri paylaştı: “Emeklilerimize ve hak sahiplerine fark tutarlarını ödüyoruz. Ödemelerinizi gelir/aylık aldığınız banka ve PTT şubelerinden 4 Şubat 2026 tarihinde tahsil edebilirsiniz.”

MAAŞLAR ÖDENDİ, FARKLAR EK OLARAK YATIRILACAK

Ocak ayı emekli maaşlarının önceden ödenmiş olması dolayısıyla, en düşük maaşın 20 bin TL’ye yükseltilmesinden kaynaklanan 3 bin 119 TL’lik fark, emeklilerin hesaplarına ek ücret olarak yarın yatırılacak.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Mika Raun Can’ın Sevgilisi İçin Adli Kontrol Kararı

Cinsiyet değişikliğiyle tanınan fenomen Mika Raun Can, uyuşturucu madde kullanımı suçuyla tutuklanmıştı. Sevgilisi Batuhan Can hakkında ise soruşturma sonucu bir karar alındı.
Gündem

DMM Türkiye’deki Çocuk Kaybı İddialarını Yalanladı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türkiye'de son sekiz yılda 100 bine yakın çocuğun kaybolduğu iddiasını çürüterek, her yıl 10 binden fazla kaybolma vakasının doğru olmadığını açıkladı.
Gündem

Hurda Teşvik Yasası İçin Bekleyiş Sürüyor

Hurda Teşvik Yasası, araç sahiplerinin beklentisiyle Şubat 2026'da TBMM Genel Kurulu'na sunulmadı. Düzenleme, 25 yaş üstü araçları hurdaya verenlere sıfır araç alımında vergi muafiyeti sunmayı amaçlıyor.
Gündem

Turknet Steam İndirme Performansında Zirvede

Steam, Türkiye'deki internet servis sağlayıcılarının oyun indirme hızlarını açıkladı. Turknet, 101.1 Mbps ile lider konumunu koruyor, diğer rakiplerinin önünde dikkat çekiyor.
Gündem

Emlak Sektöründe Şeffaflık İçin Yeni Sistem: Elektronik İlan Doğrulama Sistemi

Taşınmaz ilanlarında doğrulama süreci 1 Şubat'ta başlayacak. Elektronik İlan Doğrulama Sistemi, pilot uygulama sonrası 15 Şubat'tan itibaren tüm Türkiye'de zorunlu hale gelecek.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.