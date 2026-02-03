En Düşük Emekli Maaşı Farkı Ödeme Tarihi Belirlendi

En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarının 20 bin TL’ye çıkarılmasının ardından, oluşan maaş farkının ödeneceği tarih belirlendi. Sosyal Güvenlik Kurumu, 3 bin 119 TL tutarındaki fark ödemesinin yarın, 4 Şubat Çarşamba günü gerçekleştirileceğini duyurdu.

DÜZENLEME RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

En düşük emekli aylığı, ilk etapta yüzde 12,19 oranında bir artışla 18 bin 939 TL’ye yükselmişti. Ancak yapılan ikinci düzenlemeyle zam oranı yüzde 18,48’e çıkarıldı ve en düşük maaş 20 bin TL olarak belirlendi. Bu düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu artıştan 4 milyon 917 bin emeklinin yararlanacağı, bunun için bütçeden 69,5 milyar TL kaynak aktarılacağı bilgisi verildi.

SGK’DAN ÖDEME AÇIKLAMASI

Sosyal Güvenlik Kurumu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, fark ödemelerine dair şu bilgileri paylaştı: “Emeklilerimize ve hak sahiplerine fark tutarlarını ödüyoruz. Ödemelerinizi gelir/aylık aldığınız banka ve PTT şubelerinden 4 Şubat 2026 tarihinde tahsil edebilirsiniz.”

MAAŞLAR ÖDENDİ, FARKLAR EK OLARAK YATIRILACAK

Ocak ayı emekli maaşlarının önceden ödenmiş olması dolayısıyla, en düşük maaşın 20 bin TL’ye yükseltilmesinden kaynaklanan 3 bin 119 TL’lik fark, emeklilerin hesaplarına ek ücret olarak yarın yatırılacak.