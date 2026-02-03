Altın Ve Gümüş Piyasasında Yükseliş Dalgalanması

Altın ve gümüş fiyatlarında yaşanan sert satışların ardından, piyasalarda yeniden yukarı yönlü bir hareket gözlemleniyor. Risk iştahındaki artış ve ABD dolarındaki zayıflık, özellikle gümüş fiyatlarında belirgin bir toparlanmayı beraberinde getirdi. Gümüşün ons fiyatı, yüzde 10 oranında bir artışla 88 dolara kadar yükseldi. Benzer şekilde, spot altın da yüzde 6 değer kazanarak ons başına 4.940 dolar seviyesine ulaştı. Bu hareket, değerli metallerde on yılı aşkın bir sürenin en sert düşüş sonrasında gerçekleşti. Geçtiğimiz ay altın ve gümüş, yatırımcıları şaşırtan bir hızla rekor seviyelere yükselmişti. Jeopolitik risklerin artışı, para birimlerinin değer kaybetmesi ve ABD Merkez Bankası’nın bağımsızlığına yönelik endişeler yatırımcıları güvenli limanlara yönlendirmişti. Cuma günü ise, ABD dolarının toparlanmasıyla birlikte fiyatlarda geri çekilme yaşanmıştı.

SON DÜZENLEMEYİ DESTEKLEYEN DİNAMİKLER

Piyasa stratejisti, altını destekleyen temel dinamiklerin büyük ölçüde değişmediğine dikkat çekerek, yaşanan düzeltmenin ardından kısa vadede oynaklığın yüksek kalabileceğini ifade etti. Piyasalar, yaşanan dalgalanmaları sindirirken risk algısını yeniden şekillendiriyor. Öte yandan, bazı büyük bankalar altına olan iyimser beklentilerini koruyor. Yayımladığı son raporda, altının ons fiyatının 6.000 dolara ulaşacağı yönündeki öngörüsünü sürdüren bir banka dikkat çekiyor. Diğer değerli metaller de yükselişe eşlik etti; platin ve paladyum fiyatları yüzde 3’ün üzerinde değer kazandı.

DEĞERLİ METALLERDE YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ

Döviz endeksi ise yüzde 0,2 gerilerken, bazı stratejistler, altındaki üç günlük düşüşü sağlıklı bir düzeltme olarak değerlendiriyor. Küresel ölçekte sert bir sıkılaştırma döngüsünün olasılığı ile jeopolitik belirsizliklerin devam etmesi nedeniyle, değerli metallerde uzun vadeli bir düşüşten ziyade, daha sınırlı ama kalıcı bir yükselişin öne çıktığına dair görüşler dile getiriliyor.

