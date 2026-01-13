Aile Yapısına Yönelik Tehditler Deşifre Ediliyor

aile-yapisina-yonelik-tehditler-desifre-ediliyor

TABİİ PLATFORMU AİLE YAPISINI HEDEF ALAN BELGESEL HAZIRLADI

Son dönemlerde aile yapısını hedef alan LGBT oluşumlarına karşı önlem amacıyla bir belgesel hazırlandı. Belgesel, son yıllarda dünya genelinde tartışılan LGBT temelli politikaların aile yapısı, çocuklar ve toplumsal değerler üzerindeki etkilerini irdelemeyi amaçlıyor. Yapım, bu süreçte “özgürlük” söylemi aracılığıyla nasıl meşrulaştırıldığını sorgulayan bir perspektif sunuyor.

BÜYÜK İLGİ GÖREN FRAGMAN

Belgeselin yayımlanan fragmanında yer alan, “Duyuyor musun? Bunlar faşizmin ayak sesleri…” sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Fragmanda LGBT’yi simgeleyen renklerle bezeli bir fil, bulunduğu ortamı yıkıp dökmesiyle belgeselin vermek istediği gücünü gözler önüne seriyor.

İDEOLOJİK KUŞATMAYI AÇIKLIYORUZ

Belgeselin fragmanını paylaşan TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, yapım ile ilgili şu ifadeleri kullandı: “Aile kurumuna savaş açtığını düşündüğümüz, çocukları ve toplumsal değerleri hedef alan ideolojik bir kuşatmayı ifşa ediyoruz.”

KAMUOYUYLA BULUŞUYOR

Tabii’nin orijinal belgesellerinden biri olan “Gökkuşağı Faşizmi”, izleyicilerle 18 Ocak Pazar günü buluşacak.

