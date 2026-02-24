Aileyi Yasa Boğan Kavga: 16 Yaşındaki Genç Ağabeyini Öldürdü

aileyi-yasa-bogan-kavga-16-yasindaki-genc-agabeyini-oldurdu

Olay Aileyi Yasa Boğdu

Gümüşlük Mahallesi’nde bulunan 7’nci Çaltılık Sokak’ta gerçekleşen bir olay, bir aileyi derin bir üzüntüye soktu. Alınan bilgilere göre; evdeki M.D. (16), ağabeyi Polat Dütrü (17), küçük kardeşi F.D. (12) ve kuzenleri İ.A. (18) arasında tanımlanamayan bir sebep yüzünden tartışma patlak verdi. Gençler arasında başlayan sözlü tartışma, kısa bir süre içinde fiziksel bir çatışmaya dönüştü.

Kavganın büyümesiyle birlikte, M.D., yanındaki bıçakla ağabeyi Polat Dütrü’ne saldırdı. Göğsünden ve karnından ağır yaralar alan Dütrü, hızla kanlar içinde yere yığıldı. Kavga edenlerin ve çevredeki vatandaşların ihbarları üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırılan Polat Dütrü, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

CENAZE OTOPSİ İÇİN GÖNDERİLDİ

17 yaşındaki gencin cenazesi otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattı. Cinayet zanlısı M.D. ile kavgaya karışan F.D. (12) ve kuzenleri İ.A. (18), suç aleti bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Küçük yaşta olan şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

