Ajax Fred İçin Fenerbahçe’ye Talip Oldu

ajax-fred-icin-fenerbahce-ye-talip-oldu

Fenerbahçe’nin Brezilyalı futbolcusu Fred için ayrılma ihtimali gündemde. Önceden Olympiakos’un radarına girdiği belirtilen orta saha oyuncusuna şimdi de güçlü bir talip çıktı. Hollanda basınından alınan bilgilere göre, sarı-lacivertlilerin yıldız ismi Fred için Ajax’ın ilgisi olduğu ifade edildi.

AJAX’TAN İLGİ…

Habere göre, Ajax, Fred’i 6 numara pozisyonundaki adaylarından biri olarak değerlendiriyor ve kulübün Fenerbahçe ile transfer görüşmelerine devam ettiği bildiriliyor. Ayrıca, Fred’in Ajax’a transfer olması durumunda kariyerinde ilk kez Hollanda liginde mücadele edecek.

BU SEZON PERFORMANSI…

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 29 karşılaşmada görev alan Fred, geçtiğimiz hafta UEFA Avrupa Ligi’nde Aston Villa ve FCSB gibi takımlara karşı 90 dakika süre aldı. 32 yaşındaki futbolcu, sezona başlarken Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde Feyenoord’a karşı oynanan maçta Fenerbahçe’ye bir gol kazandırmıştı.

