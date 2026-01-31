İstanbul’da Okulların Açılacağı Günde Kar İhtimali

Türkiye, Balkanlar’dan gelen yeni soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, yarın Edirne ve Kırklareli’de kar yağışı meydana gelecek. Okulların açılacağı pazartesi günü İstanbul’da kar yağışı ihtimali ise merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nin son raporları bu konuda önemli bilgiler sunuyor.

BUGÜN HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı son değerlendirmelere göre, bugün ülke genelinde çok bulutlu ve yağışlı bir hava durumu bekleniyor. Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak yağışlar öngörülürken, İç Ege’nin yüksek kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Karadeniz’in iç bölgeleri ve Doğu Anadolu’da karla karışık yağmur ve kar görülecek. Yağışların, Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun batısı, Çanakkale, Tekirdağ, Kahramanmaraş, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli, Antalya’nın doğusunda, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

BUZLANMA VE ÇIĞ TEHLİKESİ

Doğu bölgelerde ise buzlanma ve don olayı yaşanması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ tehlikesinin mevcut olduğu bildiriliyor.

KAR TRAKYA ÜZERİNDEN GELİYOR

Son tahminlere göre, bugün Trakya üzerinden yeni bir yağışlı hava dalgasının yurda girmesi bekleniyor. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul dahil olmak üzere Marmara’nın tamamında sağanak yağışlar görülecek. Bölgede hava sıcaklıklarının bugünden itibaren hızla düşmesi tahmin ediliyor. Pazar günü Edirne ve Kırklareli’de yağışların karla karışık yağmura dönüşeceği öngörülüyor.

