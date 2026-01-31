Bill Gates ve Elon Musk Epstein İddialarını Yalanladı

HAPİSHANEDE ÖLÜ BULUNAN EPSTEIN’IN DOSYALARI YENİDEN GÜNDEME GELDİ

ABD’de küçük kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş şebekesi kurmakla suçlanan milyarder Epstein’ın hapisteki ölümüyle ilgili soruşturma dosyalarının bir kısmı kamuoyuna açıklandı. Bu durum, ABD genelinde tartışmaların yeniden alevlenmesine neden oldu.

CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIK İDDİALARI

Yayımlanan belgelerde, Microsoft’un kurucusu ve eski CEO’su Bill Gates’in “Rus kızlarla” olan ilişkilerinden sonra cinsel yolla bulaşan bir hastalığı eşinden gizlemeye çalıştığına dair iddialar öne çıkıyor. Gates’in temsilcisi, bu iddiaların “asılsız ve saçma” olduğunu, Gates’in bahsi geçen suçlamalarla herhangi bir ilgisi olmadığını açıkladı.

İSTEDİĞİ İLİŞKİYİ KURAMADIĞI İDDİASI

Sözcü, Epstein’ın belgelerinin kendi kurgusu olduğunu iddia ederken, “Bu belgeler, Epstein’ın Gates ile kurmak istediği ilişkiyi sürdürememesi nedeniyle duyduğu hoşnutsuzluğu ve onu karalamak için hangi yöntemlere başvurabileceğini gösteriyor.” dedi.

MUSK VE LUTNICK’TEN CEVAP

Elon Musk, X platformu aracılığıyla Epstein’a ait Karayipler adalarına seyahat düzenleme iddialarıyla ilgili konuştu. Musk, Epstein ile yalnızca sınırlı düzeyde yazıştığını, kendisinin adasına ya da “Lolita Express” olarak anılan uçağına davet edildiğini, ancak bu davetleri sürekli reddettiğini ifade etti.

FEVRI İDDİALARA YANIT VERDİLER

Musk, Epstein ile aralarındaki e-posta yazışmalarının bağlam dışında alınabileceğini kabul etti fakat bu durumun gerçekleri yansıtmadığını belirtti. İddiaların itibarını zedelemeyi hedeflediğini savunan Musk, Epstein ile herhangi bir “uygunsuz ilişkisinin” bulunmadığını vurguladı. ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick de Epstein ile “akşam yemeği ayarladığı” konusunda açıklamada bulunarak, “Onunla hiç vakit geçirmedim.” dedi.

JEFFREY EPSTEIN’IN SORUŞTURMASI

Cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmak suçlamasıyla suçlanan Epstein, 10 Ağustos 2019’da New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi’nde bulunan hücresinde ölü bulunmuştu. Açıklanan dava dosyalarında, Prens Andrew, eski başkanlar Donald Trump ve Bill Clinton gibi tanınmış isimlerin de adı geçmektedir. FBI, ünlü isimler hakkında elde edilen “müşteri listesi”nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşamadığını ve Epstein’ın intihar ettiği sonucuna vardığını bildirdi.