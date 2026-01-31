Denizli’de Kiralık Daire İçin Şaşırtan Şartlar

denizli-de-kiralik-daire-icin-sasirtan-sartlar

Ev sahipleri ile kiracılar arasındaki ihtilaflar sürerken, kiracılardan ardı ardına yeni talepler gelmeye devam ediyor. Son olarak dikkat çeken taleplerin adresi Denizli oldu. Bu kentte, 3+1 dairesini 35 bin liraya kiraya vermek isteyen bir ev sahibi, ilan sitesinde paylaştığı üç sayfalık şartlar listesi ile sosyal medyada ve kamuoyunda büyük tartışma yarattı.

EN FAZLA BİR ÇOCUK KİRALANABİLİYOR

İlanda yer alan şartlar arasında, yalnızca resmi nikâhla evli ailelere kiralanacağı, en az bir aile üyesinin kamu çalışanı olması gerektiği ve kabul edilen ailelerin en fazla bir çocuk sahibi olacağı bilgisi dikkat çekiyor.

MUTFAKTAKİ KURALLAR DİKKAT ÇEKİYOR

Ev içerisinde sigara içilmesinin kesin bir şekilde yasak olduğu ve mutfak tezgâhında kirli bulaşık bırakılmaması gerektiği gibi detaylar da ilanda öne çıkan hususlar arasında yer alıyor. Ayrıca, tezgâhın ıslak tutulmaması gerektiği de vurgulanıyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Şarköy Yolunda Meydana Gelen Heyelan Ulaşımı Kesintiye Uğrattı

Şarköy'de doğa severlerin tercih ettiği Uçmakdere yolu, heyelan nedeniyle trafiğe kapatıldı. Güvenlik önlemleri alındı.
Gündem

Jeopolitik Gerilim Petrol Piyasalarında Fırtına Başlattı

ABD ve İran arasındaki gerginlik, enerji piyasalarında dalgalanmalara yol açtı. Brent petrol fiyatı 69,8 dolara çıkarak yatırımcıların risk algısını artırdı. Küresel piyasalar gelişmeleri izliyor.
Gündem

İran’ın Bender Abbas Limanı’nda Büyük Patlama Meydana Geldi

İran'ın Bender Abbas limanında meydana gelen patlamanın nedeni henüz açıklanmadı. Olayla ilgili detaylar bekleniyor.
Gündem

Bill Gates ve Elon Musk Epstein İddialarını Yalanladı

Bill Gates, Jeffrey Epstein soruşturmasında Rus kadınlarla ilişkisi nedeniyle Melinda'dan cinsel yolla bulaşan hastalık saklama iddialarını yalanladı.
Gündem

İstanbul’da Okulların Açılacağı Günde Kar İhtimali

Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgası yarın Türkiye'ye ulaşacak. Trakya'da kar yağması beklenirken, İstanbul'da ise iki gün boyunca karla karışık yağmur öngörülüyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.