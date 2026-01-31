Denizli’de Kiralık Daire İçin Şaşırtan Şartlar

Ev sahipleri ile kiracılar arasındaki ihtilaflar sürerken, kiracılardan ardı ardına yeni talepler gelmeye devam ediyor. Son olarak dikkat çeken taleplerin adresi Denizli oldu. Bu kentte, 3+1 dairesini 35 bin liraya kiraya vermek isteyen bir ev sahibi, ilan sitesinde paylaştığı üç sayfalık şartlar listesi ile sosyal medyada ve kamuoyunda büyük tartışma yarattı.

EN FAZLA BİR ÇOCUK KİRALANABİLİYOR

İlanda yer alan şartlar arasında, yalnızca resmi nikâhla evli ailelere kiralanacağı, en az bir aile üyesinin kamu çalışanı olması gerektiği ve kabul edilen ailelerin en fazla bir çocuk sahibi olacağı bilgisi dikkat çekiyor.

MUTFAKTAKİ KURALLAR DİKKAT ÇEKİYOR

Ev içerisinde sigara içilmesinin kesin bir şekilde yasak olduğu ve mutfak tezgâhında kirli bulaşık bırakılmaması gerektiği gibi detaylar da ilanda öne çıkan hususlar arasında yer alıyor. Ayrıca, tezgâhın ıslak tutulmaması gerektiği de vurgulanıyor.