Ajax’tan Wilfred Ndidi İçin 14 Milyon Euro Teklifi

ajax-tan-wilfred-ndidi-icin-14-milyon-euro-teklifi

Yasin Özcan ve Kristjan Asllani’yi kadrosuna katan Beşiktaş, transfer süreçlerine devam ediyor. Siyah-beyazlı takım, ara transfer döneminde birçok futbolcuyla yollarını ayırırken, Ajax, Wilfred Ndidi için teklifini yöneltti.

AJAX’TAN NDIDI TEKLİFİ

Hollanda kulübü, kiralama ve satın alma opsiyonu barındıran bir teklif sundu. Yapılan anlaşmaya göre Ajax, Beşiktaş’a 2 milyon Euro kiralama bedeli ve 12 milyon Euro satın alma opsiyonu ile toplamda 14 milyon Euro değerinde bir teklif iletti. Beşiktaş yönetimi, bu teklife olumsuz yanıt vererek, ancak opsiyonun zorunlu satın alma şeklinde olması durumunda teklifi yeniden değerlendirebileceğini belirtti.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Bu sezon başında Beşiktaş’a İngiltere Championship ekibi Leicester City’den transfer olan Wilfred Ndidi, siyah-beyazlı takımda 17 resmi maçta 1 gol ve 1 asist gerçekleştirdi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Tekstil ve Hazır Giyim Sektöründe Sert Daralma Yaşıyor

Tekstil ve hazır giyim sektörü, maliyet artışları ve talep düşüşü nedeniyle zor durumda. Son 11 ayda yaklaşık 4.800 şirket kapanırken, 108.125 kişi işsiz kaldı.
Gündem

Arda Güler Real Madrid Performansı İle Dikkat Çekti

Real Madrid, LaLiga’da Rayo Vallecano'yu son dakikada attığı golle 2-1 yenmeyi başardı. Arda Güler, maça ilk 11’de başladı ve performansı medyada dikkat çekti.
Gündem

Juventus Teknik Direktörü Icardi Açıklamalarını Yaptı

Juventus, Serie A'da forvet arayışında Galatasaraylı Mauro Icardi'yi düşünüyor. Teknik direktör Spalletti, bu transferle ilgili spekülasyonları değerlendirdi.
Gündem

Allan Saint-Maximin’in Yeni Takımı Belli Oluyor

Fenerbahçe'de kiralık oynayan Allan Saint-Maximin, Meksika'daki sıkıntılı deneyiminin ardından yeni takımıyla anlaşma sağladı.
Gündem

Beşiktaş’ın Gabriel Brazao İle İlgisi Ortaya Çıktı

Brezilya'nın Santos takımının kalecisi Gabriel Brazao, Beşiktaş'tan transfer teklifi aldığını duyurdu. Santos yönetimi, Beşiktaş'ın ilgisini onayladı ve teklifin detayları gün yüzüne çıktı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.