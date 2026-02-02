Ajax’tan Wilfred Ndidi İçin 14 Milyon Euro Teklifi

Yasin Özcan ve Kristjan Asllani’yi kadrosuna katan Beşiktaş, transfer süreçlerine devam ediyor. Siyah-beyazlı takım, ara transfer döneminde birçok futbolcuyla yollarını ayırırken, Ajax, Wilfred Ndidi için teklifini yöneltti.

AJAX’TAN NDIDI TEKLİFİ

Hollanda kulübü, kiralama ve satın alma opsiyonu barındıran bir teklif sundu. Yapılan anlaşmaya göre Ajax, Beşiktaş’a 2 milyon Euro kiralama bedeli ve 12 milyon Euro satın alma opsiyonu ile toplamda 14 milyon Euro değerinde bir teklif iletti. Beşiktaş yönetimi, bu teklife olumsuz yanıt vererek, ancak opsiyonun zorunlu satın alma şeklinde olması durumunda teklifi yeniden değerlendirebileceğini belirtti.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Bu sezon başında Beşiktaş’a İngiltere Championship ekibi Leicester City’den transfer olan Wilfred Ndidi, siyah-beyazlı takımda 17 resmi maçta 1 gol ve 1 asist gerçekleştirdi.