Arda Güler Real Madrid Performansı İle Dikkat Çekti

LaLiga’nın 22. haftasında Real Madrid, Rayo Vallecano’yu konuk etti. Maçın sonları 1-1 eşitlikle geçilirken, Real Madrid, 90+10. dakikada Kylian Mbappe’nin kullandığı penaltı golüyle 3 puanı cebine koydu. Maçta Real Madrid taraftarlarının futbolculara yönelik protestoları da sürdü. Xabi Alonso’nun ayrılışının ardından, Santiago Bernabeu’da oynanan ilk maçta taraftarlar futbolcuları ıslıklayarak tepkilerini dile getirmişti ve bu maçta da benzer protestolar devam etti.

ARDA GÜLER’İN PERFORMANSI DEĞERLENDİRİLDİ

İspanyol basını, Real Madrid ile Rayo Vallecano arasındaki karşılaşmanın ardından futbolcuların performanslarını analiz etti. Değerlendirmelerde, Arda Güler’in ikinci yarıdaki performansındaki düşüş nedeniyle 77. dakikada Rodrygo ile değiştirilmesi gerektiği vurgulandı. Marca’daki haberde, “Arda Güler artık hücum hattının her yerinde, her iki kanatta da görünüyor, destek istiyor. Şans yaratmak için tam bir özgürlük alanı. İkinci yarıda Real Madrid’in oyununa etkisi olmadı. Çok koştu ama topa çok az dokundu. Arbeloa onu çıkarıp yerine Rodrygo’yu aldı.” ifadelerine yer verildi.

KRİTİK ANLARDA DAHA FAZLA KATKIDA BULUNMALI

AS’taki analizde milli futbolcu için, “Maça iyi başladı ama oyun ilerledikçe performansı düştü. Sağ kanattan dripling yaparak şut çekti ve Batalla topu kurtardı. Bu tür maçlarda Türk oyuncunun daha fazla katkı sağlaması gerekiyor. Böylece Real Madrid daha kolay oyunu domine edebilir.” yorumları yapıldı. Mundo Deportivo’daki yorumda ise, “Üstün yeteneğinin bazı bölümlerini gösterdi ancak oyununda istikrarsızlık yaşadı.” denildi.

