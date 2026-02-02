Allan Saint-Maximin’in Yeni Takımı Belli Oluyor

FUTBOLCU YENİ TAKIMINA KAVUŞUYOR

Fenerbahçe’nin eski oyuncusu Allan Saint-Maximin, çocuklarına yönelik gerçekleşen ırkçılığı öne sürerek, geçtiğimiz yaz transfer olduğu Meksika’nın Club America ile ilişkisini kesmiş durumda. Fransız futbolcunun yeni adresinin ne olacağı merakla bekleniyor.

TRANSFER DETAYLARI ORTAYA ÇIKIYOR

Le Parisien’in bildirdiğine göre; Saint-Maximin, Fransa’nın Lens kulübüyle sözleşme imzalamak için son aşamaya gelmiş bulunuyor. 28 yaşındaki futbolcunun, transferini finalize etmek amacıyla dün akşam Ligue 1 takımının antrenman sahasına gittiği ifade ediliyor.

FUTBOL SEZONU PERFORMANSI

Allan Saint-Maximin, bu sezon formasını terlettiği 15 karşılaşmada 3 gol atarak ve 2 asist yaparak dikkat çeken bir performans sergiledi.