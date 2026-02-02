Allan Saint-Maximin’in Yeni Takımı Belli Oluyor

allan-saint-maximin-in-yeni-takimi-belli-oluyor

FUTBOLCU YENİ TAKIMINA KAVUŞUYOR

Fenerbahçe’nin eski oyuncusu Allan Saint-Maximin, çocuklarına yönelik gerçekleşen ırkçılığı öne sürerek, geçtiğimiz yaz transfer olduğu Meksika’nın Club America ile ilişkisini kesmiş durumda. Fransız futbolcunun yeni adresinin ne olacağı merakla bekleniyor.

TRANSFER DETAYLARI ORTAYA ÇIKIYOR

Le Parisien’in bildirdiğine göre; Saint-Maximin, Fransa’nın Lens kulübüyle sözleşme imzalamak için son aşamaya gelmiş bulunuyor. 28 yaşındaki futbolcunun, transferini finalize etmek amacıyla dün akşam Ligue 1 takımının antrenman sahasına gittiği ifade ediliyor.

FUTBOL SEZONU PERFORMANSI

Allan Saint-Maximin, bu sezon formasını terlettiği 15 karşılaşmada 3 gol atarak ve 2 asist yaparak dikkat çeken bir performans sergiledi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Tekstil ve Hazır Giyim Sektöründe Sert Daralma Yaşıyor

Tekstil ve hazır giyim sektörü, maliyet artışları ve talep düşüşü nedeniyle zor durumda. Son 11 ayda yaklaşık 4.800 şirket kapanırken, 108.125 kişi işsiz kaldı.
Gündem

Arda Güler Real Madrid Performansı İle Dikkat Çekti

Real Madrid, LaLiga’da Rayo Vallecano'yu son dakikada attığı golle 2-1 yenmeyi başardı. Arda Güler, maça ilk 11’de başladı ve performansı medyada dikkat çekti.
Gündem

Ajax’tan Wilfred Ndidi İçin 14 Milyon Euro Teklifi

Beşiktaş, ara transfer döneminde birçok futbolcusuyla yollarını ayırırken Ajax'tan gelen Wilfred Ndidi teklifi hakkında kararını açıkladı.
Gündem

Juventus Teknik Direktörü Icardi Açıklamalarını Yaptı

Juventus, Serie A'da forvet arayışında Galatasaraylı Mauro Icardi'yi düşünüyor. Teknik direktör Spalletti, bu transferle ilgili spekülasyonları değerlendirdi.
Gündem

Beşiktaş’ın Gabriel Brazao İle İlgisi Ortaya Çıktı

Brezilya'nın Santos takımının kalecisi Gabriel Brazao, Beşiktaş'tan transfer teklifi aldığını duyurdu. Santos yönetimi, Beşiktaş'ın ilgisini onayladı ve teklifin detayları gün yüzüne çıktı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.