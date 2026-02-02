Tekstil ve Hazır Giyim Sektöründe Sert Daralma Yaşıyor

Türkiye ekonomisinin temel taşlarından biri olan tekstil ve hazır giyim sektörü, son yılların en büyük daralma dönemlerinden birini geçiriyor. Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre, 2024 yılı Aralık ile 2025 yılı Kasım döneminde iki sektörde toplam 4 bin 822 işletme faaliyetlerine son verirken, 108 bin 125 birey işsizlikle karşı karşıya kaldı. Sektördeki bu daralmanın başlıca sebepleri arasında yüksek üretim maliyetleri, iç talepteki zayıflama ve ihracat pazarlarının daralması bulunuyor. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin bu maliyet baskısına dayanamadığı ifade ediliyor.

DARALMA SONUÇLARI ORTAYA ÇIKIYOR

Yapılan araştırmalara göre, 2024 yılı Aralık ayında tekstil sektöründe 19 bin 461 şirket faaliyet gösterirken, 2025 yılı Kasım’a gelindiğinde bu sayı 18 bin 622’ye düştü. Bu süreçte 839 tekstil işletmesi sektörden ayrıldı. İstihdam rakamları da benzer şekilde olumsuz etkilendi; sektörde çalışan sayısı, 384 bin 711 kişiden 347 bin 964 kişiye gerileyerek 36 bin 747 kişilik bir kayba neden oldu. Bu durumda, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin maliyet baskısına daha fazla dayanamadığına vurgu yapılıyor.

HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNDE DERİN KAYIPLAR

Hazır giyim sektöründe ise daralma daha belirgin bir şekilde kendini gösteriyor. 2024 yılı Aralık ayında 39 bin 640 işletme faaliyet halindeyken, 2025 yılı Kasım itibarıyla bu rakam 35 bin 657’ye indi. Böylece 11 ayda 3 bin 983 hazır giyim şirketi faaliyetlerine son vermiş oldu. İstihdamda da kayıplar hızlanarak devam etti. Sektördeki çalışan sayısı, 574 bin 684 kişiden 503 bin 306 kişiye düşerek toplamda 71 bin 378 kişilik bir ayrılma kaydedildi. Bu kayıpların büyük kısmı hazır giyim sektöründe meydana geldi.

GENEL TABLODAKİ KAYIPLAR ENDİŞE VERİYOR

Tekstil ve hazır giyim sektörleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde ise, 2024 yılı Aralık ayında toplamda 59 bin 101 olan şirket sayısı, 2025 yılı Kasım’da 54 bin 279’a gerileyerek 4 bin 822 firma kapanmış oldu. Toplam istihdam ise 959 bin 395 kişiden 851 bin 270 kişiye inerek 108 bin 125 kişilik bir kayba neden oldu. Artan maliyetler, finansman zorlukları ve talep daralması, sektörün üzerindeki baskıyı açıkça ortaya koyuyor.

TAKVİM YILI BAZINDA DA KAYIPLAR DEVAM EDİYOR

2024 Ekim ayından 2025 Ekim ayına kadar olan bir yıllık dönemde ise, iki sektörde toplam istihdam 966 bin 45 kişiden 851 bin 270 kişiye düşerek 114 bin 775 kişilik bir azalma yaşandı. Aynı süreç zarfında şirket sayısı 59 bin 354’ten 54 bin 279’a inerek 5 bin 75 firmada kayba neden oldu. Bu dönemdeki en yüksek istihdam kaybı yine hazır giyim sektöründe meydana geldi. Söz konusu sektördeki işgücü, 69 bin 996 kişi azalarak 510 bin 628 kişiye düştü. Sadece 2025 Ekim ayında iki sektörde 12 bin 819 kişi işten ayrılırken, 303 şirket faaliyetlerine son verdi.