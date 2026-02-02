Juventus Teknik Direktörü Icardi Açıklamalarını Yaptı

Juventus, Serie A’nın 23. haftasında Parma’yı deplasmanda 4-1’lik skorla mağlup etti. Siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri Bremer (2), Weston McKennie ve Jonathan David kaydetti. Parma’nın tek golü ise Andrea Cambiasso’nun kendi kalesine attığı golle geldi.

SPALLETTİ’DEN ICARDİ YORUMU

Maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Juventus’un teknik patronu Luciano Spalletti, Mauro Icardi hakkında çıkan transfer iddialarına değindi. Spalletti, “Icardi hakkında sadece olumlu şeyler söyleyebilirim ama bu, onu transfer edeceğimiz anlamına gelmiyor. İyi bir çocuk ve harika bir forvet. Ama biz Icardi’yi istemiyoruz.” açıklamasında bulundu.

PARA DURUMU GÜNDEMDE

Spalletti, “Birini övdüğümde, onunla sözleşme imzalamak istediğim şeklinde manşetler çıkıyor ama bu doğru değil. Belirli özelliklere sahip bir oyuncu arıyoruz, eğer onu bulamazsak mevcut kadromuzla devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

ICARDİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLER

Juventus yöneticisi Giorgio Chiellini de Icardi ile ilgili olarak, “Kulübün mali durumunu göz önünde bulundurarak, ihtiyacımızı karşılayacak bir forvet bulmak için çalışıyoruz. Icardi transferi sadece bir düşünceydi, ancak daha fazla bir şey olmadı. Bu transferin söz konusu bile olmadığını düşünüyorum.” şeklinde açıklamalarda bulunmuştu. İtalyan basınında ise Juventus’un, Mauro Icardi ile ilgilendiği ve Arjantinli forvet için 1.5 yıllık sözleşme teklif edeceği iddiaları yer almıştı. Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Mauro Icardi, bu sezon forma giydiği 30 maçta 11 gol ve 2 asist gerçekleştirdi.