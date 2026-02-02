Beşiktaş’ın Gabriel Brazao İle İlgisi Ortaya Çıktı

besiktas-in-gabriel-brazao-ile-ilgisi-ortaya-cikti

Kaleci arayışları devam eden Beşiktaş’ın, Santos takımında oynayan Gabriel Brazao ile ilgilendiği öne sürüldü. 25 yaşındaki kaleci, siyah beyazlı ekipten teklif aldığını söyledi.

TEKLİFİN GELDİĞİNİ DOĞRULADI

Dün takımının Sao Paulo’ya 2-0 yenildiği karşılaşmadan sonra konuşan Brazao, “Evet, teklif geldi ama bunu yönetim kuruluna ve menajerlerime bırakıyorum. Her zaman söylediğim gibi, ben burada Santos’a çalışmak ve yardımcı olmak için bulunuyorum. Teklifin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine gelince, bunu size söyleyemem. Bugün teklifin geldiğini biliyorum ama benim odağım her zaman oyunda, Santos’ta. Ben burada kulübü savunmak için bulunuyorum” şeklinde ifadelerde bulundu.

TRANSFER İÇİN TEKLİF YAPILDI

Brezilyalı kalecinin transferi için Beşiktaş’ın Santos’a yaklaşık 7 milyon euroluk bir bonservis bedeli önerdiği belirtiliyor. Anlaşmada, sonraki satıştan yüzde 20 pay verilmesi hususu da duyuruldu. Ayrıca, siyah beyazlıların Brazao’ya mevcut maaşında ciddi bir artış içeren 4 yıllık bir sözleşme önerdiği aktarıldı. Bunun yanı sıra Santos Sportif Direktörü Alexandre Mattos, Beşiktaş’tan alınan teklifin doğruluğunu onaylarken, bunun geri çevrildiğini ifade etti. Mattos, “Brazao şu anda ayrılmayacak. Şu anda kimse ayrılmıyor, özellikle de sunulan bu teklif için. Daha iyi teklifler aldık. Projemiz, öncelikle başkanın adil bulduğu bir ücret karşılığında oyuncuların buradan ayrılmasıdır. Şu anda aldığımız teklif, Brazao’nun değerinin olması gerektiğine inandığımız şeyle örtüşmüyor” dedi.

BRAZAO’NUN SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Gabriel Brazao’nın kulübüyle 31 Aralık 2028’e kadar sözleşmesi sürüyor. Bu sezon çıktığı 7 maçta kalesinde 10 gol gören Brazao, 1 maçta ise kalesini gole kapattı.

