AJet’in Tahran Uçağı Acil Olarak Ankara’ya İndi

Acil Durum Deklarasyonu AJet Uçağında Gerçekleşti

AJet’in İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan İran’ın başkenti Tahran’a yönelen VF183 sefer sayılı Boeing 737 tipi uçağı, Kırşehir üzerindeyken acil durum ilan etti.

ACİL DURUM SİSTEMİ AKTİF HALE GETİRİLDİ

Kokpit ekibi, acil durumu bildirmek amacıyla transponder sistemini 7700 koduna çevirdi.

UÇAK ANKARA’YA İNİŞ YAPTI

Ajet uçağı, acil durumdan dolayı Ankara Esenboğa Havalimanı’na güvenli bir şekilde iniş yaptı. Uçağın pilotlarının acil durumu neden açıkladığı ise henüz tespit edilemedi.

