Kargo Dolandırıcılığına Karşı Uyarılar Artıyor

Dolandırıcılar, PTT Kargo ve önde gelen kargo şirketlerinin isimlerini kullanarak sahte mesajlar ve e-postalar aracılığıyla vatandaşlarla iletişim kuruyor. “Adres bilgileriniz hatalı” veya “Paketiniz teslim edilemedi” gibi ifadelerle gönderilen mesajlarda yer alan linkler, kişisel verilerin hedeflenmesine neden oluyor.

MAĞDURLAR HIZLA HAREKET ETMELİ

Uzman hukukçu Gizem Gonce, mağdurların bu durumda hızlı bir şekilde harekete geçmeleri gerektiğini aktardı. “Nitelikli dolandırıcılıkta dolandırılmak tek başına mağduriyet sayılmıyor. Dolandırıldığını fark eden kişiler vakit kaybetmeden hukuki başvurularını yapmalı, zararın büyümesi önlenmelidir. Öncelikle bankalarıyla iletişime geçmeliler. Kredi kartı ve internet bankacılığı derhâl geçici bloke edilmeli, bütün şifreler değiştirilmeli ve yetkisiz işlemler için itiraz kaydı oluşturulmalı” dedi. Ayrıca, e-Devlet şifresinin değiştirilmesi ve iki aşamalı doğrulamanın aktif edilmesinin güvenliği artıracağına dikkat çekti. Gonce, “Cumhuriyet Başsavcılığına ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan başvurulmalı, bütün belgeler delil olarak sunulmalıdır” diye belirtti.

BELGELERİN TAM OLARAK SUNULMASI GEREKİYOR

Telefonla kimlik bilgisi ve doğrulama kodu paylaşan kişilerin ceza soruşturmasında mağdur statüsünde olduğunu vurgulayan Gonce, “Dolandırıcılık suçunda kasıt aranır. Aldatılan vatandaşların dikkatsizliği cezai sorumluluk doğurmaz. Çoğunlukla mağdurlara ‘acil’, ‘güvenlik’ ve ‘hesabınız tehlikede’ gibi ifadelerle panik oluşturmaya çalışılmaktadır. Devlet kurumları, bankalar ve PTT hiçbir şekilde telefonla ya da mesajla şifre istemez” uyarısında bulundu.

CEZAİ YAPTIRIMLAR CİDDİDİR

Cezai yaptırımlar hakkında da bilgi veren Gonce, “PTT’nin adı kullanılarak yapılan bu eylemler nitelikli dolandırıcılık kapsamındadır. Suçun cezası 3 yıldan 10 yıla kadar hapis ve adli para cezasıdır” ifadeleriyle konunun ciddiyetini dile getirdi.

