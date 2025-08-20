AJet’ten 9 Euro Uçak Bileti

AJET’İN YENİ KAMPANYASI

AJet, Avrupa seyahatlerine yönelik yeni bir indirimli bilet kampanyası başlatıyor. Bu kampanyada, 9 Avrupa ülkesine yapılan seyahatler için biletler, 8 kg kabin bagajı hakkı ile birlikte 9 eurodan başlayan fiyatlarla tüketicilere sunuluyor. AJet’in bu indirimli bilet kampanyası, sonbahar aylarından ilkbahara kadar geniş bir tarih aralığında seyahat planlaması fırsatı sağlıyor.

SEFERLERİN KAPSAMI

Kampanya, Türkiye’den çeşitli Avrupa ülkelerine, özellikle Birleşik Krallık, Danimarka, Almanya, Avusturya, İsviçre, Belçika, Macaristan, Hollanda ve İsveç gibi destinasyonlara yapılan seferleri kapsıyor. İndirimli bilet satışları, 20 Ağustos 2025 tarihinde saat 10:00’da başlayıp, 22 Ağustos 2025 saat 23:59’a kadar devam edecek. Satın alınan biletler, 15 Eylül 2025 ile 19 Mart 2026 tarihleri arasında seyahatlerde kullanılabilecek.

EK BAGAJ HİZMETLERİ

AJet’in kampanyasında, AJet Mobil uygulaması ve AJet.com üzerinden satın alınan biletler 8 kg’lık ücretsiz kabin bagajı hakkını içeriyor. Basic paketler kapsamında ise 10 kg’ye kadar olan ek bagaj ücreti 5 euro, 11-20 kg arası ek bagaj ücreti ise 9 euro olarak belirlenmiş.

SATIŞA SUNULAN KOLTUK SAYISI

Kampanya dahilinde toplam 112 bin 224 indirimli koltuk satışta olacak. Avrupa’nın 9 ülkesinden Türkiye’ye direkt uçuşları kapsayan bu kampanya, yalnızca AJet.com, AJet Mobil, çağrı merkezi ve yetkili satış acenteleri aracılığıyla biletlerin satın alınabilmesini sağlıyor.