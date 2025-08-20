“AJet’ten 9 Euroya Uçak Bileti”

AVRUPA SEYAHATLERİ İÇİN İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI

AJet, Avrupa seyahatleri için geçerli indirimli bilet kampanyası başlattı. Bu kampanya kapsamında 9 Avrupa ülkesine seyahatlerde biletler, 8 kg kabin bagajı hakkı ile birlikte 9 euro + vergilerden başlayan fiyatlarla sunuluyor. AJet’in indirimli bilet kampanyası, sonbahar sezonundan ilkbahara kadar geniş bir tarih aralığında Avrupa seyahati yapma fırsatı veriyor. Kampanya, Birleşik Krallık, Danimarka, Almanya, Avusturya, İsviçre, Belçika, Macaristan, Hollanda ve İsveç gibi Avrupa ülkelerinden Türkiye’ye varışlı ve çıkışlı seferleri kapsıyor. İndirimli biletler, 20 Ağustos 2025 tarihinde saat 10:00’dan, 22 Ağustos 2025 saat 23:59’a kadar satın alınabilecek. Biletlerin kullanım tarihi ise 15 Eylül 2025 – 19 Mart 2026 arasında olacak.

8 KİLOGRAM KABİN BAGAJ HAKKI İLE KAMPANYA FIRSATLARI

AJet’in kampanyasında, AJet Mobil ve AJet.com üzerindeki alımlar için 8 kg ücretsiz kabin bagajı hakkı sunuluyor. Ayrıca basic paketler kapsamında; 10 kg’ye kadar ek uçak altı bagaj ücreti 5 euro, 11-20 kg arası ek uçak altı bagaj ücreti ise 9 euro olacak.

112 BİN 224 İNDİRİMLİ KOLTUK SATIŞTA

Kampanya çerçevesinde toplam 112 bin 224 indirimli koltuk mevcut. Avrupa’nın 9 ülkesinden Türkiye’ye varışlı ve çıkışlı direkt uçuşları kapsayan bu kampanya ile satın alınan indirimli ‘basic’ biletler; yalnızca AJet.com, AJet Mobil, çağrı merkezi ve yetkili satış acentelerinden alınabiliyor.