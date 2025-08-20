Ajet’ten 9 Euroya Uçak Bileti

AVRUPA SEYAHATLERİNE ÖZEL İNDİRİM FIRSATI

AJet, Avrupa’da seyahat etmek isteyenler için yeni bir indirimli bilet kampanyasına start veriyor. Kampanya kapsamında, 9 Avrupa ülkelerine seyahat eden yolcular, 8 kg kabin bagajı hakkıyla birlikte biletlerini 9 eurodan başlayan fiyatlarla temin edebiliyor. AJet’in bu kampanyası, sonbahardan ilkbahara kadar geniş bir tarih aralığında Avrupa seyahati yapma imkanı sunuyor.

KAMPANYA KAPSAMINDA YER ALAN ÜLKELER

Kampanya, Türkiye’den çıkış ve varış noktası olarak Birleşik Krallık, Danimarka, Almanya, Avusturya, İsviçre, Belçika, Macaristan, Hollanda ve İsveç gibi Avrupa ülkelerini kapsıyor. İndirimli biletler, 20 Ağustos 2025 tarihinde saat 10:00’dan itibaren satışa sunulacak ve 22 Ağustos 2025 saat 23:59’a kadar online platformlarda mevcut olacak. Seyahatler, 15 Eylül 2025 ile 19 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilebilecek.

KABİN BAGAJI VE EK BAGAJ ÜCRETLERİ

AJet’in indirimli bilet kampanyasında, AJet Mobil ve AJet.com üzerinden alınan biletlerde yolculara 8 kg ücretsiz kabin bagajı hakkı sağlanıyor. Ayrıca, basic paketler dahilinde 10 kg’ye kadar olan ek uçak altı bagajın ücreti 5 euro olarak belirlenirken, 11-20 kg arası ek bagaj ücreti ise 9 euro oluyor.

TOPLAM KOLTUK SAYISI VE SATIŞ KANALLARI

AJet’in bu indirimli bilet kampanyasında toplam 112 bin 224 koltuk yer almakta olacak. Avrupa’nın 9 ülkesinden Türkiye’ye ve Türkiye’den bu ülkelerle yapılan direkt uçuşları kapsayan kampanya çerçevesinde satılan indirimli ‘basic’ biletler sadece AJet.com, AJet Mobil uygulaması, çağrı merkezi ve yetkili satış acenteleri aracılığıyla edinilebiliyor.