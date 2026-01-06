AJet’ten Yılbaşı Kampanyası: Yurt Dışı Biletler 9 Dolar

Türkiye’nin uygun fiyatlı hava yolu markalarından AJet, yeni yıla etkileyici bir kampanya ile adım attı. Şirket, yurt dışına seyahat etmek isteyenler için tüm dış hat uçuşları dahilinde 9 dolar ve eurodan başlayan indirimli bilet satışına başladığını açıkladı. AJet’in yaptığı bilgilendirmeye göre, kampanya, 34 ülkede bulunan 59 farklı destinasyona düzenlenen seferlerde geçerli olup, seyahatseverlere ekonomik bir seçenek sunuyor.

İNDİRİMLER NE ZAMAN GEÇERLİ?

Bugün saat 11.00 itibarıyla başlayan indirimli bilet satışı, yarın saat 23.59’a kadar sürecek. Kampanya süresince satışa sunulan biletler, 10 Ocak – 12 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek uçuşlarda kullanılabilecek. Sınırlı koltuk sayısıyla sağlanan bu fırsat kapsamında toplam 85 bin koltuk yolculara sunuluyor.

EK HİZMETLER NELER?

Ek hizmetler arasında, 12 euro olan kabin bagajı 5 euroya, ayrıca 12 euro olarak sunulan Basic bilete özel 10 kg uçak altı bagajı da 5 euroya alınabilecek. Bu avantajlar, kampanyanın çekiciliğini artırıyor.