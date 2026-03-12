İkinci El Araç Piyasasında Bayram Öncesi Hareketlilik Bekleniyor

Türkiye’de ikinci el otomobil piyasasında, bayram öncesi yoğun bir hareketlilik gözlemleniyor. Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, özellikle bayram ve yaz sezonu öncesinde ikinci el araç talebinde artış olduğunu ifade ederek, önümüzdeki haftalarda piyasalarda canlılık beklediklerini aktardı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2025 yılında 11 milyon 213 bin 405 aracın devrinin gerçekleştiğini hatırlatan Erkoç, bu rakamın Türkiye’deki ikinci el araç ticaretinin otomotiv sektöründeki hacmini ortaya koyduğunu belirtti.

İKİNCİ EL OTOMOBİL PİYASASI, OTOMOTİV TİCARETİNİN TEMEL DİREĞİ

Erkoç, ikinci el otomobil piyasasının Türkiye’de otomotiv ticaretinin temel dinamiği olduğunu vurguladı. “Türkiye’de otomotiv ticaretinin çok büyük bir bölümü ikinci el araç piyasasında gerçekleşiyor. TÜİK verileri, her yıl milyonlarca aracın el değiştirdiğini gösteriyor. Bu tablo, ikinci el otomotiv sektörünün ülke ekonomisinde ne kadar büyük bir hacme sahip olduğunu ortaya koyuyor.” şeklinde konuştu.

YILIN İLK AYLARINDA TALEP GÜÇLÜ SEYRETTİ

Bu yıl da ikinci el otomobil piyasasındaki hareketin devam ettiğini belirten Erkoç, yılın ilk aylarında talebin güçlü şekilde seyrettiğini dile getirdi. Türkiye’de ikinci el otomobil piyasasının, yılın ilk ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,5 büyüyerek 582 binin üzerinde satışa ulaştığını bildirdi. İlk ayların, genellikle piyasada yön belirleyici olduğu dönemler olduğunu ifade eden Erkoç, “Bu yıl ikinci el araç piyasası güçlü bir başlangıç yaptı. Türkiye’de ikinci el araç ticareti oldukça geniş bir ekosistem. Binlerce işletme, on binlerce istihdam ile bu sektör içinde varlık gösteriyor. Bu nedenle piyasadaki hareketlilik, ekonominin farklı alanlarına doğrudan yansıyor.” dedi.

SIFIR ARAÇ KAMPANYALARI İKİNCİ EL PİYASASINI DA HAREKETLENDİRDİ

Erkoç, yılın son çeyreğinde sıfır araçlar için başlatılan kampanyaların ocak ve şubat aylarında da devam ettiğine dikkat çekerek, bunun ikinci el piyasasına olumlu bir etki yaptığını kaydetti. “İKİNCİ EL ARAÇ PİYASASI, VATANDAŞLARIN DAHA HIZLI ERİŞTİĞİ BİR ALAN”

Erkoç, bayram tatillerinin araç piyasasında geleneksel olarak hareketliliğe neden olduğunu ifade ederek, seyahatlerin arttığı dönemlerde araç talebinin de yükseldiğine değindi. “Bu nedenle araç talebinde artış görülebiliyor. İkinci el araç piyasası, vatandaşların araç sahibi olabilmesi için önemli bir alternatif sunuyor. Bayram dönemlerinde birçok kişi ya yeni bir araç almayı ya da mevcut araçlarını yenilemeyi tercih ediyor. Özellikle bu dönemlerde daha belirgin bir hareketlilik yaşanıyor.” şeklinde konuştu.

ARAÇ ALIM SATIMLARI YETKİ BELGELİ VE KURUMSAL İŞLETMELER ÜZERİNDEN OLMALI

Erkoç, araç alım satım işlemlerinde güvenli ticaretin önemine vurgu yaparak, “Vatandaşlarımızın, araç alım-satım işlemlerini yetki belgeli ve kurumsal işletmeler üzerinden gerçekleştirmelerini şiddetle öneriyoruz. Bu, hem güvenli ticaretin sağlanması hem de tüketici haklarının korunması açısından büyük önem taşıyor.” değerlendirmesini yaptı.