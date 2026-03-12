Fransa Merkez Bankası Başkanı Galhau’dan Uyarı

Fransa Merkez Bankası Başkanı François Villeroy de Galhau, RTL kanalındaki programda Orta Doğu’daki gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

HİÇ PARAMIZ KALMADI

Galhau, Orta Doğu’daki olayların petrol piyasalarında oluşturduğu kırılganlığa yönelik hükümetlerin bazı önlemler aldığını ifade etti. Bu bağlamda, Fransız hükümetinin bu yönde adım atmasının, mevcut borç yükü yüksek olan ülkenin ekonomisi üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğine dikkat çekti. Kamu maliyesinin mevcut durumu nedeniyle hükümetin yeni sübvansiyonlar sağlamasının mümkün olmadığını vurgulayan Galhau, “Hiç paramız kalmadı.” dedi.

FRANSIZLARI CEZALANDIRMAK OLACAKTIR

Galhau, bütçe açıkları ve borçların daha da artırılmasının uzun vadede, yani 10 yıl ve üzeri faizlerde artışa neden olacağını belirterek, bunun da “Fransızları cezalandırmak” anlamına geleceğini ifade etti. Enerji krizinin çözümünde en etkili yolun tek seferlik devlet yardımları sağlamak değil, enerji dönüşümüne yatırım yapmak olacağını vurguladı. Fransa’nın gayrisafi yurt içi hasılasına (GSYH) oranı yüzde 111,7 civarında olan kamu borcu, Fransa’yı İtalya ile birlikte Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında en yüksek borçlu ülkelerden biri konumuna getiriyor. Ayrıca, kamu borcunu azaltmaya yönelik bütçe tasarıları, hükümet ile muhalefet arasında önemli bir anlaşmazlık konusu olarak öne çıkıyor.