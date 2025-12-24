AJet’ten Yurt İçi Uçuşlara Uygun Fiyat Kampanyası

Şirketin yaptığı duyuruya göre, AJet, yurt içinde 41 farklı noktaya seferler düzenleyerek misafirlerine cazip seyahat seçenekleri sunmaya devam ediyor. Geniş bir uçuş ağıyla öne çıkan AJet, indirimli bilet kampanyasıyla yolcularına daha ekonomik bir seyahat imkanı sağlıyor.

ÖZEL KAMPANYA SÜRESİ

AJet’in indirimli biletleri, bugün saat 11.00 itibarıyla satışa sunulmuş durumda. Kampanya ise yarın saat 23.59’da sona erecek. İndirimli biletler, 2 Şubat–12 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek seyahatlerde kullanılabilecek.

KOLTUK SAYISI VE KAPSAM

Bu kampanya kapsamında toplam 168 bin koltuk satışa sunulacak. Ayrıca, tüm yurt içi tek yön uçuşlarını kapsayan bu kampanya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) seferlerini kapsamıyor.

DİJİTAL KANALLARDAN SATIŞ

Vergi ve harçlar dahil olmak üzere 849 liradan başlayan fiyatlarla “basic” biletler, yalnızca AJet’in resmi internet sitesi ve AJet mobil uygulaması aracılığıyla satın alınabiliyor.

