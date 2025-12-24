Dervişoğlu’ndan Türkiye’nin Güvenliği Üzerine Önemli Açıklamalar

Dervişoğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda, Türkiye’yi resmi ziyareti sırasında ziyaret eden Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al Haddad ve yanında bulunan askeri heyetin dönerken geçirdiği uçak kazasında hayatını kaybettiğini hatırlattı. Konunun birçok açıdan gündeme getirileceğini, zaman ve koşullar göz önüne alındığında tartışılacağını ifade eden Dervişoğlu, “Gelişmeleri dikkatle takip edeceğiz. Bu konudaki spekülasyonların önüne geçmek amacıyla, yakında Türk halkı ve kamuoyu açısından tatmin edici bir resmi açıklama yapılmasını bekliyoruz.” şeklinde konuştu. Dervişoğlu, uçak kazasında hayatını kaybedenler için rahmet dilerken, ailelerine ve Libya halkına başsağlığı da sundu. Bu yılki son grup toplantısını gerçekleştirdiklerini belirten Dervişoğlu, bütçe görüşmelerinde “ret” oyu kullanan partisinin milletvekillerine teşekkür etti.

5 BENZEMEZ DURUMU

Dervişoğlu, “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda Meclis’te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda partilerin hazırladığı raporlara atıfta bulunarak, “Ortada kısa tabirle, ‘5 benzemez’ var. Biri tuttuğu hortumu, fil zannediyor. Diğeri kuyruğunu, ötekiler de bacağından bahsediyor. O fili doğru tanımlayan yalnızca İYİ Parti olmuştur.” ifadelerini kullandı. Partilerin raporlarını eleştiren Dervişoğlu, “Pazarlık yapılmadığı belirtiliyor ama ileri sürülen her aşama, aslında bir pazarlık sürecinin kendisidir. ‘Bölge’ diyorlar, Türkiye yok; ‘Millet’ diyorlar, başında Türk yok; ‘Devlet’ diyorlar, Cumhuriyet’ten bahseden yok. Sadece yatıp kalkıp, ‘entegrasyon’ diyorlar. 40 yıldır teröristlerin Türkiye’de, on binlercesinin ise Suriye’de bulunmaktadır. Suriye ordusunun entegre olmasına müsaade ederken, PKK’yı da Türk ordusuna mı entegre edeceksiniz? Terörist ya enterne edilmeli ya da cezaevinde tutulmalıdır. Bunun başka bir yolu yok.” görüşünü paylaştı.

DEĞİŞİKLİKLERİN SEBEBİ

DEM Parti’nin raporunu kendilerini şaşırtmadığını dile getiren Dervişoğlu, “Talep ve tespitleri, terör örgütüyle örtüşmektedir. Zaten bu ifadeler, sürecin gerçek sahibi olan İmralı canisinin sözleridir. Anayasal tanınma, anadilde eğitim ve yerel özerklik gibi talepler dile getiriliyor.” sözlerini kullandı. Dervişoğlu, MHP’nin raporuna yönelik de bazı eleştirilerde bulundu: “MHP’nin kafası karışık görünüyor. Genel Başkan, İmralı’nın ulaklarının söylediklerine imza atarken, ortada İYİ Parti’nin ve benim söylediklerime de imza atıyor. Ben haklı olduğum için mutlu olmuyorum; keşke memleket bu duruma düşmeseydi. Eğer benim söylediklerime gelecektiniz, neden bunca tartışma ve sürece öncülük etmeye gerek vardı? Türkiye, bu soruların cevabını seçim sandığında verecektir.”

DEMOCRATİK SORUNLAR

Dervişoğlu, CHP ve Yeni Yol Partisi’nin raporlarını incelediklerini belirterek, “Demokrasinin kuramsal ve pratik sorunlarını, demokrasiyi bizzat çiğneyenlere hatırlatmaktan öteye geçememişlerdir. Asıl meseleye odaklanmadıkları için, ortada bir kuyu olduğunun farkına varmadan yanlarından geçiyorlar.” değerlendirmesinde bulundu.

YARGI PAKETİ TARTIŞMALARI

Kamuoyunda “11. Yargı Paketi” olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Tasarı hakkında eleştirilerde bulunan Dervişoğlu, “Af ve infaz konuları, adeta bir cülus gibi dağıtılan kazan yemeği muamelesi görüyor. Bir tarafta organize suç örgütleri, uyuşturucu ve fuhuş ağları bulunurken, diğer tarafta tweet attığı için soruşturmalara tabi tutulan gençler, haber yaparak tutuklanan gazeteciler yer alıyor. Bu paket kimleri koruyor, toplumu mu yoksa suçu mu? Bu paket, kimi bırakacak, kimi paketleyecek?” sorusunu yöneltti.

ADALET VURGUSU

Dervişoğlu, adaletin suçluyu caydıracak ve kurallara uyanı koruyacak bir yapıya sahip olması gerektiğini vurguladı. “Suça ödül verip temiz vatandaşa ceza kesen hiçbir infaz anlayışını İYİ Parti olarak kabul etmiyor ve reddediyoruz. Hukukun çökmüş olduğu bir ortamda ekonomi düzelmez. Adaletin olmadığı bir yerde refah sağlanamaz. Bir ülkede adalet çökerse, ilk bedeli yoksul kesim öder.” açıklamasında bulundu.

ASGARİ ÜCRET TARTIŞMALARI

Asgari ücretin açıklandığını hatırlatan Dervişoğlu, bu ücretin belirlenmesinde işçi sendikalarının yer almadığı bir komisyonda karar alındığını belirtti. Açlık sınırının 30 bin lira, bir çalışanın maliyetinin 40 bin lira, yoksulluk sınırının ise yaklaşık 100 bin lira olduğu Türkiye’de, asgari ücretin 28 bin 75 lira olarak açıklandığını ifade eden Dervişoğlu, “Bu bir utanç vesilesidir. Türkiye’yi yönetenlere sesleniyorum, bu vatandaşın açlık ve sefalet içerisinde yaşatılmasına neden olmak dışında başka bir anlam taşımıyor. Bugün Türkiye’de asgari ücret, başlangıç maaşı olmaktan çıkarak ortalama ücrete dönüşmüştür.” diye konuştu.

Dervişoğlu, asgari ücretin 45 bin lira olması gerektiğini savunarak, “İşverenin ödediği SGK primini, işsizlik sigorta payını ve işveren payını devlet üstlenmeli ve asgari ücret ilan edilmeden önce yeniden gözden geçirilmelidir. Asgari ücretin üzerinde maaş ödeyen ve istihdamı koruyan küçük esnafa, elektrik, doğal gaz ve kira konularında vergi indirimleri sağlanmalıdır. Düşük tutulmaya devam edilen asgari ücret, sadece işçileri değil, esnafları, küçük işletmeleri ve aileleri de zor duruma sokmakta. Herkes aynı yoklukta, aynı yoksullukta eşitleniyor.” ifadelerini kullandı.

DEVLETİN GÜCÜ KONUŞULUYOR

Dervişoğlu, bir devletin gücünün sadece sınırlarını korumakla değil, tehditleri zamanında tespit edip caydırıcı bir irade ortaya koymakla ölçüldüğünü belirtti ve sözlerini şöyle sürdürdü: “Son günlerde yaşanan olayların, dün gerçekleşen uçak kazası ile ilişkilendirileceği aşikardır. Bütün bu olgular, ‘tesadüf’ kelimesiyle geçiştirilemeyecek kadar ciddidir. İşin içine menşesi belirsiz dronlar, şüpheli bir biçimde düşen kargo uçağımız ve Türk bayraklı gemilere yönelik saldırılar girince, karşılığında bir rastlantılar dizisi değil, riskli bir tablo ortaya çıkmaktadır. Burada, devletimizi zaaf içinde gösterme gayesiyle konuşmuyorum. Beni tanıyan bilir ki, devletim ve milletim için her an fedakarlık yaparım. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni yönettiğini düşünenleri, böyle bir zafiyet görüntüsü oluşmaması adına uyarıyor.”