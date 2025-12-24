Ümit Özdağ Hakkındaki Beraat Kararı Açıklandı

umit-ozdag-hakkindaki-beraat-karari-aciklandi

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NCA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 19 Ocak’ta gerçekleştirilen partisinin il başkanları istişare toplantısındaki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili ifadeleri nedeniyle Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında resen bir soruşturma başlattı. Özdağ, “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek” suçlamasıyla 22 Ocak tarihinde tutuklandı ve 17 Haziran’da serbest bırakıldı.

YARGILAMADA ÜÇÜNCÜ DURUŞMA

Ümit Özdağ, 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı davada üçüncü kez hakim karşısına çıktı. Önceki duruşmada, durumu hakkında mütalaasını açıklayan savcılık, Özdağ’ın 4 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

SİYASİ ELEŞTİRİ OLARAK GÖRDÜ

Özdağ, son sözünde “Yapmış olduğum siyasi eleştiridir. Bu yargılamanın hiç olmaması gerekirdi. Benim yapmış olduğum eleştirilerde, siyasetçiler tarafından Erdoğan’a karşı daha ağır ifadeler kullanılmıştır. Bunlarla ilgili bırakın cezai soruşturmayı, herhangi bir yargılama dahi gerçekleşmemiştir. Siyasi ve hukuki düşman ceza hukuku uygulamalarının bir neticesini yaşıyoruz. Beraatimi talep ediyorum” diye belirtti.

BERAAT KARARI VERİLDİ

Mahkeme, Özdağ’ın suçun unsurlarının oluşmadığı nedeniyle beraatine karar verdi.

