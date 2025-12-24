China Suarez Icardi İddialarını Yalanladı

Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi’nin sevgilisi China Suarez’in, futbolcunun Türkiye’deki kariyerine devam etmemesini istediği öne sürüldü. Icardi’nin sözleşmesinin sezon sonunda sona ereceği belirtirken, sevgilisi China Suarez bu konudaki iddiaları sosyal medya üzerinden yalanladı.

SEVGİLİSİNDEN AÇIKLAMA

Suarez, Arjantinli forvetin River Plate’e transfer olmasıyla ilgili tavsiyelerde bulunduğuna dair çıkan söylentileri reddederek, “Icardi’nin kariyerine karışmıyorum! Menajeri değilim ve olmak da istemiyorum! Türkiye’de mutluyum. Lütfen asıl önemli olandan dikkati başka yöne çekmeye çalışmayın” ifadelerini kullandı. Bu sezon Kasımpaşa ile oynanan karşılaşmada 88. dakikada gol atan Icardi, ligteki toplam gol sayısını 9’a çıkardı.

GALATASARAY’DA TARİHE GEÇİŞ

Süper Lig’in 17. haftasında Galatasaray, RAMS Park’ta Kasımpaşa ile karşılaştı. Bu maçta Icardi, kulüp tarihine adını yazdırmayı başardı. Sarı-kırmızılılarda birçok başarıya imza atan Icardi, bireysel olarak da dikkat çekici performanslar sergiledi. 32 yaşındaki golcü, Kasımpaşa’ya attığı golle Galatasaray’daki 60. lig gol sevincini yaşamış oldu. Bu başarıyla, efsane futbolcu Gheorghe Hagi’nin 59 gollük rekorunu geçerek, sarı-kırmızılıların Süper Lig’de en fazla gol atan yabancı futbolcusu unvanını elde etti.