Aziz Yıldırım’dan Sadettin Saran Açıklaması Geldi

Aziz Yıldırım’dan Son Dakika Açıklaması

Sarı-lacivertli ekipte Ali Koç’un başkanlık görevini devralmasından önceki döneminin lideri olan Aziz Yıldırım, kendisi ve Sadettin Saran hakkında çıkan haberler üzerine önemli bir açıklama yaptı. Yıldırım, bahsi geçen haberin gerçeklerle ilgisinin bulunmadığını ifade etti.

Yanlış Bilgilere Dikkat Çekti

Aziz Yıldırım, “Bir çağrı yapacaksam açık açık kamuoyuna yaparım” diyerek, Odatv isimli internet sitesinde yer alan “Aziz Yıldırım cephesi Saran’a çağrı yaptı: Çekil yerine Şekip Mosturoğlu gelsin…” şeklindeki haberi yalan olarak nitelendirdi. Yıldırım, “Ben bir çağrı yapacaksam bunu açık açık kamuoyuna yaparım. Ne benden ne de bana yakın olan insanlardan mevcut başkan ya da yönetime böyle bir çağrı yapılmamıştır.” diyerek sözlerini sürdürdü. Yıldırım, kamuoyunun bu tür asılsız haberlere itibar etmemesi için dikkatli olunmasını talep etti.

