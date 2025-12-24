Mplus Academy Mezunları Geleceğin Becerilerini Kazanıyor

Mplus Academy, geleceğin yeterliliklerini kazandırma amacıyla 2020 yılında kuruldu ve yenilikçi eğitim anlayışıyla yüzlerce katılımcının gelişimine katkıda bulundu. Mplus Türkiye, yöneticilik ve liderlik gelişim programlarında başarı gösteren çalışanlarını onurlandırmak için Sabancı Üniversitesi iş birliğiyle “Üstün Başarı Onurlandırma Programı” düzenliyor. Bu program çerçevesinde, katılımcılara İrem Rona İnan tarafından verilen “İş’te Kendin: Kendini Yönetme Sanatı” eğitimi, kişisel farkındalıklarını arttırmayı, inisiyatif becerilerini güçlendirmeyi ve güven temelli iletişim yetkinliklerini geliştirmeyi amaçlıyor. Yapay zeka ve veri analitiği ile müşteri deneyimini zenginleştirerek kişiselleştirilmiş hizmetler sunan Mplus Türkiye, çalışanlarının gelişimini sürdürülebilir büyümenin temel unsuru olarak görüyor. Mplus Academy bünyesinde yürütülen programlarda başarılı olanlara, bu eğitimi hediye eden Mplus Türkiye, çalışanlarının gelişim yolculuklarını desteklemeye devam ediyor.

EĞİTİM PROGRAMINA BÜYÜK İLGİ

Sabancı Üniversitesi’nde gerçekleştirilen eğitimlerde katılımcılar, kişisel farkındalık, inisiyatif alma ve güven temeli iletişim konularında yetkinliklerini geliştirme fırsatı buldu. Mplus Academy, çalışanların liderlik becerilerini geliştirmeyi, kariyerlerinde ilerlemelerini desteklemeyi ve sektör için gerekli nitelikli iş gücünü yetiştirmeyi hedefliyor. Mplus Türkiye & MENA CEO’su Cemile Banu Hızlı, “Mplus Academy global ve yerel ölçekte aldığı ödüllerle, gelişim vizyonumuzun uluslararası alanda bilinirlik kazanmasını sağladı. Her yıl yüzlerce Mplus çalışanı yöneticilik ve liderlik gelişim programlarına katılıyor. Bu yıl da farklı kriterlerde üstün başarı gösteren çalışanlarımız için ‘Üstün Başarı Onurlandırma Programı’ düzenledik. Bu kapsamda Sabancı Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz ‘İş’te Kendin: Kendini Yönetme Sanatı’ eğitimini hediye ettik. Sabancı Üniversitesi ev sahipliğinde iki gün boyunca devam eden eğitimlerde, yüksek liderlik potansiyeli, öğrenme tutkusu, eğitim performansı, geri bildirimlerde alınan olumlu değerlendirmeler ve operasyonel katkılar öne çıktı” diye konuştu.

Eğitimler sayesinde katılımcılara kişisel farkındalık, duygu yönetimi, ikna becerileri, özdenetim, psikolojik oyunları fark etme ve yaratıcılık gibi alanlarda güçlü ve uygulanabilir yetkinlikler kazandırılmayı hedeflediklerini belirten Hızlı, “Harvard Business Review’da 2023 yılında yayımlanan bir makalede, kendini yönetme becerisi yüksek profesyonellerin yüzde 47 daha hızlı terfi ettiği, stres dönemlerinde yüzde 35 daha az tükenmişlik yaşadığı ve ekip yönetiminde yüzde 62 daha yüksek ilişki puanına sahip olduğu gösteriliyor. Bu nedenle kişisel farkındalık, duygu yönetimi, psikolojik oyunları fark etme, ikna ve ilişki yönetimi gibi alanlarda İrem Rona İnan tarafından verilen eğitimlerle; çalışanlarımıza güçlü ve uygulanabilir beceriler kazandırmayı hedefledik. Program sonunda katılımcılara sertifikalarını vererek; iş birliği kültürü, eğitim çıktıları ve Mplus Academy mezunlarının başarı hikâyeleri üzerine keyifli bir paylaşım ortamı oluşturduk” ifadelerini kullandı.

Mplus Academy’nin her yıl yüzlerce çalışana kişisel ve profesyonel gelişim olanakları sunduğuna dikkat çeken Mplus Türkiye Yetenek Geliştirme Grup Başkanı ve Profesyonel Yönetici Koçu Kaan İlker İşeder, “Mplus Academy, Mplus Türkiye’nin gelişim kültürünü güçlendiren en önemli yapı taşlarından biri. Biz de üstün performans sergileyen mezunlarımızı, ‘Onurlandırma Programı’ ile kendini yönetme becerisinin bilimsel ve uygulamalı yönlerini keşfedecekleri değerli bir deneyimle buluşturduk. ‘İş’te Kendin: Kendini Yönetme Sanatı’ eğitimi; kişisel farkındalıktan duygu yönetimine, ikna becerilerinden geleceği tasarlama vizyonuna kadar profesyonellerin kariyer yolculuğunda kritik rol oynayan bir gelişim alanını kapsıyor. Sabancı Üniversitesi ile birlikte hayata geçirdiğimiz bu programın hem çalışanlarımızın bireysel performansına hem de kurumumuzun geleceğini şekillendirecek liderlik vizyonuna büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz” dedi.