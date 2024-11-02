“AJet Uluslararası Ödülü Kazandı”

AJET HIZLA YÜKSELİYOR

AJet, havacılık sektöründe önemli bir yere sahip olan Havayolu Yolcu Deneyimi Derneği (APEX) tarafından ödüllendirildi. AJet’in yaptığı açıklamaya göre, yolcu deneyimini ön plana çıkaran APEX, dünya genelinden 1 milyon yolcunun değerlendirmeleri sonucu AJet’i “Dört Yıldızlı Düşük Maliyetli Havayolu” kategorisinde ödüle layık gördü. AJet, bu kategoride ödül alan tek Türk markası olma özelliğini taşıyor.

ÖDÜL TÖRENİ ABD’DE GERÇEKLEŞTİ

Ödül, ABD’deki APEX/IFSA Global Expo Fuarı’nda yapılan bir törenle APEX/IFSA Üst Yöneticisi (CEO) Dr. Joe Leader tarafından AJet Pazarlama Başkanı Fatih Cığal ve AJet Kabin Eğitim Müdürü Türkan İşyapan Gürbüz’e teslim edildi. Açıklamalarda bulunan Cığal, bu ödüle layık görülmenin kendilerini mutlu ettiğini belirtti. Cığal, “Misafirlerimizin erişilebilir fiyatlarla güvenli yolculuk denince akıllarına gelen ilk marka olmak ve tercihlerini bizden yana kullanmalarını sağlamak için adımlar atmayı sürdüreceğiz.” şeklinde ifade etti.

YENİ HAVAYOLU ŞİRKETİ ULUSLARARASI ÖDÜL ALDI

AJet, 31 Mart’ta gerçekleştirdiği ilk uçuşu ile faaliyete geçen Türkiye’nin yeni hava yolu şirketi olarak, kuruluşunun üzerinden yedi ay geçmeden ilk uluslararası ödülünü kazanmış oldu. AJet, yolcu memnuniyetini öncelikli hedef olarak belirleyerek, sektördeki yerini güçlendirmeye devam ediyor.