AK Parti’den Belediye Hamlesi: Üç Şehir Hedefte

Anayasa çalışmalarında hız kazanmak amacıyla Meclis’te 400 milletvekilinin onayını hedefleyen AK Parti, son olarak Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu ve İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin’i bünyesine dahil etti. Bu süreçte, Meclis’teki vekil transferlerini gerçekleştirmek için yoğun bir şekilde çalışan AK Parti, bir yandan da yeni CHP’li belediyeleri kendi yönetimi altına almak için çabalarını artırdı.

VEKİL TRANSFERLERİ DEVAM EDİYOR

Son dönemlerde CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ardı ardına röportajlar gerçekleştiren bir habercinin ifadesine göre, AK Parti yeni CHP’li belediyeler ile temas halinde bulunuyor. Habercinin bildirdiğine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP’li belediyelerle irtibat kurmaları için çeşitli isimler görevlendirdi. Bu kapsamda, Afyonkarahisar, Bursa ve Balıkesir Büyükşehir Belediyeleri ile görüşmeler yürütüldüğü kaydedildi.

BELEDİYE KATILIMLARI OLASI GÖRÜLÜYOR

Görüşmelerin devam ettiğini belirten habercinin iddiasına göre, önümüzdeki günlerde belirtilen belediyelerin de AK Parti’ye katılması mümkün görünüyor. Bu durum, AK Parti’nin gücünü artırma stratejisinin bir parçasını oluşturuyor.