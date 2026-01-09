Dünya Altın Rezervleri Sıralaması Güncellendi

Dünya Altın Konseyi, ülkelerin sahip olduğu altın miktarını duyurdu. Artan fiyatlar ve jeopolitik belirsizlikler, yatırımcıları olduğu kadar Merkez Bankaları’nı da güvenli liman arayışına yönlendiriyor. Altın fiyatları tarihi zirvelere ulaşırken, merkez bankaları dünya genelinde stoklarını artırmaya devam ediyor. Bu süreçte altın, 30 yıl sonra ilk kez hazine tahvillerini geçerek dünyanın en büyük resmi rezerv varlığı konumuna geldi.

ALTIN DÜNYANIN EN BÜYÜK REZERVİ HALİNE GELDİ

Dünya Altın Konseyi’nin yayımladığı raporda, yabancı merkez bankalarının elindeki altın miktarının toplam değerinin 4 trilyon dolara yaklaştığı belirtildi.

ABD ALTIN REZERVİNİ GERİDE BIRAKTI

1922 yılından bu yana ilk kez altın, ABD Hazine tahvillerini geçerek dünyanın en büyük resmi rezerv varlığı olmayı başardı.

TÜRKİYE ALTIN REZERVLERİNİ ARTTIRDI

Türkiye, altın rezervlerini hızla artırarak dünya sıralamasında yükseliş gösterdi. Türkiye, ABD, Avrupa, Rusya ve Çin’in bulunduğu listede konumunu güçlendirdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın altın rezervlerindeki artış, Dünya Altın Konseyi verilerine de yansıdı.

TÜRKİYE EN ÇOK ALTIN REZERVİ ARTIRAN ÜÇÜNCÜ ÜLKE OLDU

Türkiye, küresel altın liginde birçok Avrupa ülkesini geride bırakarak üst sıralardaki yerini sağlamlaştırdı. 2025’in 3. çeyreğinde 6,52 ton altın alımı yapan Türkiye, bu dönemde en çok rezerv artışı yaşayan üçüncü ülke oldu. Kazakistan 18.21 ton, Brezilya 15.49 ton ile bu dönemde öne çıkarken, Çin 4.98 ton ile Türkiye’nin gerisinde kaldı. Genel sıralamada Türkiye, 10. sıradan 9. sıraya yükseldi.

KITILARA GÖRE ALTIN VARLIĞI

Küresel altın liginde ilk 20 ülkenin rezervleri ise şu şekilde sıralandı:

1- ABD: 8.133,46 ton
2- Almanya: 3.350,25 ton
3- İtalya: 2.451,84 ton
4- Fransa: 2.437 ton
5- Rusya: 2.329,63 ton
6- Hindistan: 880,18 ton
7- Japonya: 845 ton
8- Türkiye: 641,28 ton
9- Hollanda: 612 ton
10- Polonya: 515,34 ton
11- Portekiz: 382 ton
12- Özbekistan: 361 ton
13- Kazakistan: 324 ton
14- Birleşik Krallık: 310 ton
15- İspanya: 281 ton
16- Avusturya: 279,99 ton
17- Tayland: 234 ton
18- Belçika: 227 ton
19- Singapur: 204,71 ton

