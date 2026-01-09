Yağışlar İstanbullulara Umut Vermedi

yagislar-istanbullulara-umut-vermedi

İstanbul’da günlerdir etkili olan yağışlar, barajların doluluk oranlarını artırma konusunda yetersiz kaldı. İSKİ’nin 9 Ocak 2026 tarihli verilerine göre, barajlarda doluluk oranı yalnızca %19,17 seviyesinde kalarak, bu durumun İstanbul için tehlikeli bir durum yarattığı ortaya kondu. Şehrin su ihtiyacını karşılamak adına alarm zilleri çalmaya devam ediyor.

YAĞIŞLAR YETERSİZ KALIYOR

Uzmanlar, son dönemdeki yağışların kuruyan toprağın emilmesi nedeniyle baraj havzalarına yeterli bir akış sağlamadığına dikkat çekiyor. Geçmiş yıllarda bu dönemde %50-60 seviyelerinde bulunan su seviyelerinin, yağışların etkisine rağmen sadece %19 seviyelerine düşmesi, durumu “büyük risk” olarak tanımlanıyor. Özellikle Kazandere ve Pabuçdere gibi barajların su seviyesi %5’in altında kalarak, “ölü hacim” seviyesinde bulunmaya devam ediyor. Kentin su ihtiyacını karşılayan büyük barajlarda da beklenen doluluk artışı gözlemlenmedi.

BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ verilerine göre, İstanbul’daki bazı barajların doluluk oranları şu şekilde sıralandı: Ömerli: %22,74, Darlık: %29,59, Elmalı: %57,71, Istrancalar: %35,59, Terkos: %15,84, Büyükçekmece: %15,68, Sazlıdere: %13,11, Alibey: %12,01, Pabuçdere: %4,56, Kazandere: %4,11. Bu veriler, şehirdeki su sıkıntısının ciddiyetini bir kez daha gözler önüne seriyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Cansever’in Sağlık Durumu Hayranlarını Üzüntüye Boğdu

Lösemi tedavisine başlayan şarkıcı Cansever'in son paylaşımı, hayranlarını derinden etkileyerek üzüntü yarattı.
Gündem

İstanbul İçin Kar Yağışı Uyarısı: Okullar Tatil Olacak Mı

İstanbul'da hafta sonu etkili olacak soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle okulların tatil olup olmayacağı bekleniyor. Gözler İstanbul Valiliği'ne çevrildi.
Gündem

TFF 43 Antrenörü PFDK’ya Sevk Etti

Süper Lig kulüplerinde son 5 yılda görev yapmış 43 antrenör, bahis oynamaktan dolayı disiplin kuruluna sevk edildi.
Gündem

Buruk Ve Tedesco Derbi Öncesi Açıklamalarda Bulundu

Okan Buruk ve Domenico Tedesco, Süper Kupa finali öncesi yaptıkları açıklamalarda Buruk psikolojik avantajı vurgularken, Tedesco ise sabırsızlıklarını dile getirdi.
Gündem

Husumet Yüzünden Gelen Ölümcül Saldırı: Firari Hükümlü Aranıyor

Gaziosmanpaşa'da firari bir hükümlü, önceden husumet beslediği kişiyi evinin önünde öldürdü ve ardından ortadan kayboldu. Kesinleşmiş hapis cezası 8 yıl 11 ay 15 gün.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.