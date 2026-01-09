Yağışlar İstanbullulara Umut Vermedi

İstanbul’da günlerdir etkili olan yağışlar, barajların doluluk oranlarını artırma konusunda yetersiz kaldı. İSKİ’nin 9 Ocak 2026 tarihli verilerine göre, barajlarda doluluk oranı yalnızca %19,17 seviyesinde kalarak, bu durumun İstanbul için tehlikeli bir durum yarattığı ortaya kondu. Şehrin su ihtiyacını karşılamak adına alarm zilleri çalmaya devam ediyor.

YAĞIŞLAR YETERSİZ KALIYOR

Uzmanlar, son dönemdeki yağışların kuruyan toprağın emilmesi nedeniyle baraj havzalarına yeterli bir akış sağlamadığına dikkat çekiyor. Geçmiş yıllarda bu dönemde %50-60 seviyelerinde bulunan su seviyelerinin, yağışların etkisine rağmen sadece %19 seviyelerine düşmesi, durumu “büyük risk” olarak tanımlanıyor. Özellikle Kazandere ve Pabuçdere gibi barajların su seviyesi %5’in altında kalarak, “ölü hacim” seviyesinde bulunmaya devam ediyor. Kentin su ihtiyacını karşılayan büyük barajlarda da beklenen doluluk artışı gözlemlenmedi.

BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ verilerine göre, İstanbul’daki bazı barajların doluluk oranları şu şekilde sıralandı: Ömerli: %22,74, Darlık: %29,59, Elmalı: %57,71, Istrancalar: %35,59, Terkos: %15,84, Büyükçekmece: %15,68, Sazlıdere: %13,11, Alibey: %12,01, Pabuçdere: %4,56, Kazandere: %4,11. Bu veriler, şehirdeki su sıkıntısının ciddiyetini bir kez daha gözler önüne seriyor.