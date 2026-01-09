Kenan Yıldız İki Ay Üst Üste Juventus’un En İyisi

kenan-yildiz-iki-ay-ust-uste-juventus-un-en-iyisi

Milli futbolcumuz Kenan Yıldız, ulusal ve uluslararası arenada başarılarına devam ediyor. Yıldız, takımı Juventus’ta aralık ayının en iyi oyuncusu (MVP) unvanını kazandı. Taraftarların oylarıyla belirlenen bu ödül, Kenan Yıldız’ın ikinci kez kazandığı bir başarı oldu.

İKİ AY ÜST ÜSTE JUVENTUS’UN EN İYİSİ

Aralık ayında takımının formasını giyerek toplamda 6 maçta görev alan Kenan, bu karşılaşmalarda 4 kez skora katkıda bulundu. Genç oyuncu, 2 gol ve 2 asist ile dikkat çekerken, sadece kupadaki Udinese ve ligdeki Roma maçlarında skora etki edemedi. Ayrıca, Kenan, önceki ay olan kasımda da Juventus’un en iyi oyuncusu seçilerek formunu sürdürdü.

4 MAÇTA SKORA ETKİ ETTİ

Yıldız’ın aralık ayında skor katkısı sağladığı maçlar ise şu şekilde sıralandı: Napoli – 1 gol, Bologna – 1 asist, Pisa – 1 gol, Pafos – 1 asist. Kenan Yıldız, kariyerinde önemli bir ivme yakalayarak futbol dünyasındaki yükselişine devam ediyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

İstanbul İçin Fırtına Ve Kar Uyarısı

İstanbul'da beklenen şiddetli fırtına, gök gürültülü sağanak ve kar yağışı nedeniyle vatandaşlar uyarıldı. Pazartesi sabahı kar yağışlarının yer yer etkili olması öngörülüyor.
Gündem

Selen Görgüzel Ve Diğer Ünlüler Gözaltına Alındı

Selen Görgüzel'in de aralarında bulunduğu birçok kişi, uyuşturucu operasyonu çerçevesinde gözaltına alındı. Operasyonda diğer isimler arasında Nilüfer Batur Tokgöz, Ayşe Sağlam ve Ceren Alper bulunuyor.
Gündem

Sınır Kapısında Geçişler Hız Kesmeden Devam Ediyor

Sarp Sınır Kapısı'ndan 2025 yılında 5 milyondan fazla yolcu geçiş yaptı; bu durum Türkiye'nin Kafkaslar ve Orta Asya ile olan bağlantısının önemini vurguluyor.
Gündem

Cansever’in Sağlık Durumu Hayranlarını Üzüntüye Boğdu

Lösemi tedavisine başlayan şarkıcı Cansever'in son paylaşımı, hayranlarını derinden etkileyerek üzüntü yarattı.
Gündem

İstanbul İçin Kar Yağışı Uyarısı: Okullar Tatil Olacak Mı

İstanbul'da hafta sonu etkili olacak soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle okulların tatil olup olmayacağı bekleniyor. Gözler İstanbul Valiliği'ne çevrildi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.