Kenan Yıldız İki Ay Üst Üste Juventus’un En İyisi

Milli futbolcumuz Kenan Yıldız, ulusal ve uluslararası arenada başarılarına devam ediyor. Yıldız, takımı Juventus’ta aralık ayının en iyi oyuncusu (MVP) unvanını kazandı. Taraftarların oylarıyla belirlenen bu ödül, Kenan Yıldız’ın ikinci kez kazandığı bir başarı oldu.

İKİ AY ÜST ÜSTE JUVENTUS’UN EN İYİSİ

Aralık ayında takımının formasını giyerek toplamda 6 maçta görev alan Kenan, bu karşılaşmalarda 4 kez skora katkıda bulundu. Genç oyuncu, 2 gol ve 2 asist ile dikkat çekerken, sadece kupadaki Udinese ve ligdeki Roma maçlarında skora etki edemedi. Ayrıca, Kenan, önceki ay olan kasımda da Juventus’un en iyi oyuncusu seçilerek formunu sürdürdü.

4 MAÇTA SKORA ETKİ ETTİ

Yıldız’ın aralık ayında skor katkısı sağladığı maçlar ise şu şekilde sıralandı: Napoli – 1 gol, Bologna – 1 asist, Pisa – 1 gol, Pafos – 1 asist. Kenan Yıldız, kariyerinde önemli bir ivme yakalayarak futbol dünyasındaki yükselişine devam ediyor.