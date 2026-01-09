Tunceli’de Çığ Felaketi Yol Ulaşımını Kapatı

tunceli-de-cig-felaketi-yol-ulasimini-kapati

TUNCELİ’DE ÇIĞ DÜŞTÜ, YOL ULAŞIMA KAPANDI

Tunceli’de sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, Ovacık kara yolunda çığ oluşumuna neden oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün önceden uyardığı bölgedeki kar yağışı, aralıklı bir şekilde devam ediyor.

OVACIK KARA YOLUNDA OLUMSUZ DURUM

Ovacık kara yolunun 45’inci kilometresinde, Yoncalı mevkiisinde meydana gelen çığ, kara yolunu kaplayarak ulaşımı durdurdu. Çığın, olay anında yol üzerinden araç geçişi olmadığı öğrenildi. Olayın ardından, durumu bildiren ihbarlar üzerine bölgeye Karayolları ekipleri gönderildi.

YOL AÇMA ÇALIŞMALARI HIZLA DEVAM ETTİ

Karayolları ekipleri, iş makineleriyle kar temizleme ve yol açma çalışması başlatarak, yolu kısa bir süre içerisinde tekrar trafiğe açmayı başardı.

