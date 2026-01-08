AK Parti’den CHP’li Vekil ve Belediyelere Transfer Hızlandı

AK PARTİ ANAYASA ÇALIŞMALARINI HIZLANDIRIYOR

Anayasa çalışmaları çerçevesinde Meclis’te 400 milletvekilinin onayını almak için çaba gösteren AK Parti, son olarak CHP listelerinden seçilen Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu ve İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin’i bünyesine dâhil etti.

AK Parti, Meclis’teki vekil transferleri sürecini sürdürmenin yanı sıra, yeni CHP’li belediyeleri de kendi saflarına katmak için yoğun çalışmalar gerçekleştiriyor. Son dönemde CHP’nin eski Genel Başkanı ile bir dizi röportaj yapan bir muhabir, AK Parti’nin yeni CHP’li belediyelerle görüşmeler gerçekleştirdiğini belirtti.

ÖNEMLİ GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞİYOR

Söz konusu muhabir, Cumhurbaşkanı’nın CHP’li belediyelerle iletişim kurması amacıyla görevlendirdiği kişilerin belirli belediyelerle görüşmeler yaptığını duyurdu. Bu bağlamda önemli büyükşehir belediyelerinin ilerleyen süreçte AK Parti’ye katılması olasılığı üzerinde duruluyor.

Gündem

Malatya’da Yanan Ev İçin İnceleme Başlatıldı

Malatya'da meydana gelen yangın, bir evi tamamen kullanılamaz duruma getirdi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
Gündem

Kocaeli’de Fırtına Sonrası Çatı Uçtu, Yangın Çıktı

Körfez'de meydana gelen fırtına, birçok evin çatısını uçurarak elektrik ve iletişim hatlarının kopmasına yol açtı, bir evde yangın çıktı. Dilovası'nda ise bir kişi tenteyle havada savruldu.
Gündem

Ağaç Otomobilin Üzerine Devrildi: Güvenlik Önlemleri Alındı

Talas'ta etkili rüzgar, bir ağacın otomobilin üzerine devrilmesine neden oldu. Olayda zarar gören araçla ilgili detaylar henüz paylaşılmadı.
Gündem

Fırtına Nedeniyle Gebze’de İki Araç Hasar Gördü

Kocaeli'nin Gebze bölgesinde etkili olan fırtına, cadde üzerindeki bir ağacın devrilmesine yol açtı. Olayda, park halindeki iki araç zarar gördü.
Gündem

Karaman-Konya Karayolunda Fırtına Sonucu Kaza Meydana Geldi

Karaman'da meydana gelen fırtınada, devrilen kamyonetin römorku karşı şeride fırladı. Olayda 3 araç devrildi ve bir kişi yaralandı.

