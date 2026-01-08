AK Parti’den CHP’li Vekil ve Belediyelere Transfer Hızlandı

AK PARTİ ANAYASA ÇALIŞMALARINI HIZLANDIRIYOR

Anayasa çalışmaları çerçevesinde Meclis’te 400 milletvekilinin onayını almak için çaba gösteren AK Parti, son olarak CHP listelerinden seçilen Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu ve İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin’i bünyesine dâhil etti.

AK Parti, Meclis’teki vekil transferleri sürecini sürdürmenin yanı sıra, yeni CHP’li belediyeleri de kendi saflarına katmak için yoğun çalışmalar gerçekleştiriyor. Son dönemde CHP’nin eski Genel Başkanı ile bir dizi röportaj yapan bir muhabir, AK Parti’nin yeni CHP’li belediyelerle görüşmeler gerçekleştirdiğini belirtti.

ÖNEMLİ GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞİYOR

Söz konusu muhabir, Cumhurbaşkanı’nın CHP’li belediyelerle iletişim kurması amacıyla görevlendirdiği kişilerin belirli belediyelerle görüşmeler yaptığını duyurdu. Bu bağlamda önemli büyükşehir belediyelerinin ilerleyen süreçte AK Parti’ye katılması olasılığı üzerinde duruluyor.