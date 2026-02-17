AK Parti’den İstanbul Yolsuzluk İddialarına Cevap

Ankara siyaset sahnesindeki hareketlilik devam ederken, AK Parti cephesinden gelen çarpıcı açıklamalar dikkat çekiyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, İstanbul’daki yolsuzluk iddialarına ilişkin, “Bugün içerisinde bulunduğumuz İstanbul şehrine baktığınızda, çok büyük bir yolsuzluk şebekesiyle bu aziz şehrin karşı karşıya kaldığını gözlemliyoruz.” ifadesini kullandı. Büyükgümüş, İstanbul İl Başkanlığında yapılan basın toplantısında, Türkiye genelinde üye sayılarını 600 binden fazla arttırdıklarını da duyurdu.

GAZİANTEP’TE ÖNEMLİ GÖRÜŞMELER

Hafta sonu Gaziantep’te yapılan toplantıda Güneydoğu Anadolu’daki teşkilatlarla bir araya geldiklerini aktaran Büyükgümüş, “Terörsüz Türkiye” hedefleri doğrultusunda yürütülen çalışmaların önemli fırsatlar sunduğunu belitti. Son on yılda Cumhur İttifakı ile elde edilen stratejik kazanımlara da dikkat çeken Büyükgümüş, bu kazanımlardan birinin Malazgirt ruhu ve diğerinin ise Türkiye’nin savunma sanayiindeki ilerlemeler olduğunu ifade etti. “Bu hendek olaylarının yaşandığı yoğun dönemlerde Cumhurbaşkanımız büyük bir stratejik kararlılıkla, hak ve özgürlükleri koruyarak büyük bir mücadele ortaya koyulacağından bahsetmişti. Elhamdülillah, bunun sonuçlarını aldık. Özellikle İHA ve SİHA teknolojisinde geldiğimiz aşama bizim için önemli bir kazanım,” dedi.

YEREL YÖNETİM ELEŞTİRİLERİ

Deprem bölgesine yapılan 100 milyar doları aşan yatırımlara da değinen Büyükgümüş, Gabar’daki petrol üretimi ile elde edilen gelirin topluma sunulmasını ve aile destek programlarına dönüşmesini önemle vurguladı. Son yerel seçimlerin ardından muhalefetin milletle hizmet fırsatını değerlendiremediğini dile getiren Büyükgümüş, “Şehirlerimiz büyük ve güçlü Türkiye vizyonuna destek olmayı bir kenara bırakın, 70’li 80’li yıllarda yaşadığımız temel eksikliklerin adeta uyandığını gözlemliyoruz.” dedi. Belediyelerin kaynaklarını konser ve eğlencelere harcadığını savunan Büyükgümüş, “İstanbul Büyükşehir Belediyesindeki yönetimi de eleştirerek, ‘Bu aziz şehir çok büyük bir yolsuzluk şebekesiyle karşı karşıya,’ dedi.

SİYASİ ACEMİLİK ELEŞTİRİSİ

Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanı’nın TBMM’de yemin etmeleri sırasında yaşanan arbedeyi ise “Mecliste gördüğümüz çok açık bir siyasetsizlik yatmakta,” sözleriyle değerlendiren Büyükgümüş, bu durumun büyük bir siyasi acemilik olduğuna dikkat çekti. AK Parti teşkilatları olarak ramazanın ruhuyla dayanışma ve birlikte hareket etme amacıyla çalışacaklarını belirten Büyükgümüş, İstanbul’un her noktasında güçlü bir şekilde var olacaklarını vurguladı. Ramazan’ın ikinci gününde deprem bölgesinde olacaklarına da değinerek, depremzede ailelerle iftar yapmayı planladıklarını aktardı.

ÜYE HEDEFİ AÇIKLANDI

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, İstanbul’daki teşkilatların vatandaşla birebir temas kuran önemli yapılar olduğunu ifade etti. Geçen yıl 150 bin yeni üye kaydettiklerini belirten Özdemir, 2026 yılına kadar 250 bin yeni üye hedeflediklerini söyledi. Gelişen billboard çalışmalarının kamuoyunda ses getirdiğine dikkat çeken Özdemir, “Senin hayatından gidiyor” başlığıyla istanbulluların gündelik yaşamlarından nelerin gittiğini gösterdiklerini belirtti.

YATIRIMLAR DEVAM EDİYOR

Pandemi ve depremin ekonomik etkilerine rağmen şehirdeki yatırımların sürdüğünü vurgulayan Özdemir, 157 yeni okul inşaatının hâlâ devam ettiğini ve 150 okulun daha yapılacağı müjdesini verdi. Ayrıca Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ikinci terminalin açıldığını da sözlerine ekleyen Özdemir, bu yatırımın İstanbul’daki ulaşım sorunlarına çözüm sağladığını ifade etti. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yeterli hizmet sunamadığını belirten Özdemir, “2019’dan bugüne İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bir damla dahi topluma fayda sağlayacak bir su kazanım çalışması olmadı.” dedi. İstanbullunun suyunun yarısının kendi dönemlerindeki projelerle sağlandığını açıkladı.

Kamuoyu yoklamalarında ivmelenme yaşandığını kaydeden Özdemir, “İnşallah, 2028 seçimlerinde Cumhurbaşkanımızı birinci olarak, 2029 seçimlerinde de hem Büyükşehir Belediyemizi hem de ilçe belediyelerimizin çoğunluğunu AK Parti’ye kazandırmış olacağız.” şeklinde konuştu. Toplantıya partililer ve medya temsilcileri de katıldı.