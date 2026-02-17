Bakan Çiftçi’nin Valiler Buluşması’ndaki Açıklamaları

İÇİŞLERİ BAKANI ÇİFTÇİ, İLK RESMİ PROGRAMINI GERÇEKLEŞTİRDİ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yeni görevindeki ilk resmi programını gerçekleştirdi. Çiftçi, ilk olarak görevi devraldığı Ali Yerlikaya’ya teşekkür ederek açıklamalarına başladı. Valiler Buluşması Programı’nda yaptığı konuşmada, “Türkiye hepimizin ortak vatanıdır. Her birimiz inanıyorum ki bu vatan aşkla bağlıyız. Özellikle ana muhalefet partisi milletvekillerinin yemin töreninde yaşattığı üzücü hadiseler, milli irademizin tecelligahı olan Gazi Meclis’imizin mehabetine yakışmamıştır. Milletimizin kardeşliğini pekiştiren sağduyulu bir duruş bizim ölçümüz ve prensibimiz olacaktır.” şeklinde ifadelerde bulundu.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ

Çiftçi, Türkiye’nin terörsüz hale gelmesi sürecine de değinerek, “Terörsüz Türkiye süreciyle inşallah ülkemizi ayağındaki prangalardan ebediyen kurtarmak istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliği ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin güçlü desteğiyle, bugünlere gelen süreçte önemli bir aşamadayız.” dedi. İçişleri Bakanlığı olarak diğer kurumlarla yakınlaşarak hukukun üstünlüğünü sağlamak için azami gayret göstereceklerini belirten Bakan, “Süreci sabote etmeye kalkışanlara ve milletin kardeşliğini hedef alanlara da müsaade etmeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

UYUŞTURUCU VE YASA DIŞI BAHİSLE MÜCADELE

Uyuşturucu ile mücadelenin ülkenin geleceğini tehdit eden önemli bir mesele olduğunu ifade eden Çiftçi, “Uyuşturucu ile mücadele, istikbalimizi temin etmenin en temel şartlarından biridir. Bu alanda daha güçlü, daha kararlı bir mücadele yürüteceğiz. Asayiş suçları ve organize suç örgütleriyle mücadelede de aynı irade geçerlidir.” açıklamalarını yaptı. Ayrıca, kumar ve yasa dışı bahisle mücadelede kararlılıklarını yineleyerek, “Milletimizin alın terine göz dikenlere geçit vermeyeceğiz.” diyerek sözlerini tamamladı.

