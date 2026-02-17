Türkiye’de Mutluluk Oranı 2025’te Yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılına dair Yaşam Memnuniyet Araştırması sonuçlarını duyurdu. Araştırmaya göre, Türkiye’de ‘mutlu’ olduğunu ifade eden bireylerin sayısında artış yaşandı. 2024 yılı itibarıyla her yüz kişiden 49’u ‘mutluyum’ derken, 2025’te bu oran her yüz kişiden 53’e yükseldi. Mutsuz olanların oranı ise yüzde 14,5’ten yüzde 13’e düştü. Ayrıca, bireylerin kendi geleceklerinden umutlu olma oranı yüzde 67,1 olarak belirlendi. Katılımcılardan hayat memnuniyetlerini 0 ile 10 puan arasında değerlendirmeleri istendi ve ortalama yaşam memnuniyeti düzeyi 5,7 puan olarak kaydedildi.

EN MUTLU YAŞ GRUBU

TÜİK verilerine göre, en mutlu yaş grubu yüzde 54,6 ile 55-64 yaş aralığında yer alıyor. Bu grubu, yüzde 54,4 ile 18-24 yaş arası ve yüzde 54,3 ile 65 yaş ve üzerindekiler takip ediyor. En düşük mutluluk oranına sahip grup ise yüzde 50,8 ile 45-54 yaş aralığında belirlendi.

EVLİLERİN MUTLULUĞU

Araştırmanın sonuçları, evli bireylerin daha mutlu olduğunu gösteriyor. Evli katılımcıların yüzde 56,9’u ‘mutluyum’ derken, evli olmayanların mutluluk oranı ise yüzde 46,6 olarak belirlendi. Bireylerin mutluluk kaynaklarının başında yüzde 69 ile aile, en önemli değer ise yüzde 65 ile sağlık olduğu açıklandı.

SORUNLARIN ANALİZİ

Ülkenin en önemli sorunları arasında hayat pahalılığı ilk sırada yer alıyor, yüzde 31,3 oranıyla öne çıkıyor. Yoksulluk yüzde 16,5 ile ikinci, eğitim ise yüzde 16,1 ile üçüncü sırada bulunuyor.