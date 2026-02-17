Osimhen Kavga İddialarını Yalanladı Şampiyonluk Mesajı Verdi

Victor Osimhen’den Juventus Maçı Öncesi Açıklamalar

Galatasaray’ın başarılı golcüsü Victor Osimhen, Juventus’la yapılacak olan karşılaşma öncesinde İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport’a açıklamalarda bulundu. Eski hocası Spalletti ile yaşadığı iddia edilen sorunları yalanlayan Osimhen, bu konudaki gerçekleri kamuoyuna duyurdu. “Spalletti ile kavga ettiğimiz söyleniyordu ama bu doğru değildi, ona çok saygı duyuyorum,” diyen Osimhen, hocasının Napoli’deki etkisini de vurguladı.

Osimhen’in İfade Ettiği Hedefler

Osimhen, Galatasaray’ın hedefleri hakkında şu ifadeleri kullandı: “Galatasaray olarak uluslararası düzeyde büyümeye çalışıyoruz, çok üst seviyede başka oyuncular da transfer edildi ve Şampiyonlar Ligi’nde başarılı olmayı hedefliyoruz. Türkiye’de zaten köklü ve oturmuş bir kulübüz ancak artık Avrupa’da da iz bırakmak istiyoruz.” İstanbul’a gelmesiyle burada yaşayan herkesin takıma ve insanlara duyduğu sevginin farkına vardığını belirterek, “İstanbul’a gelir gelmez burada oynayan herkesin neden takıma ve insanlara aşık olduğunu anlıyorsunuz,” şeklinde konuştu.

Osimhen’e Yönelik Transfer Söylentileri

Osimhen’in, İspanyol La Liga ekiplerinden Atletico Madrid’in gelecek yaz transfer dönemindeki en büyük hedeflerinden biri olduğu iddia ediliyor. Atletico’nun kadrosunda bulunan Antoine Griezmann, Alexander Sörloth, Julian Alvarez ve Ademola Lookman gibi oyunculara ek olarak, Osimhen isminin bir net santrfor arayışı içerisinde öne çıktığı bildiriliyor. Ayrıca Barcelona’nın da Osimhen’i yakından takip ettiği, teknik direktör Hansi Flick’in Nijeryalı futbolcuyu ofansif hattını güçlendirmek için stratejik bir fırsat olarak değerlendirdiği öğrenildi.