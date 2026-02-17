Arazi Satışından Kaynaklanan Cinayet Şüphelileri Yakalandı

arazi-satisindan-kaynaklanan-cinayet-suphelileri-yakalandi

25 MİLYON LİRALIK ARSA SATIŞI NEDENİYLE CİNAYET ŞÜPHELİLERİ YAKALANDI

06 Şubat 2026 tarihinde Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi’nde meydana gelen silahlı saldırıda İ.Ç. ve Z.Ç. yaralanmış, galerici İbrahim Çelik hastaneye kaldırılmasına rağmen 12 Şubat 2026 tarihinde yaşamını yitirmişti. Olayın hemen sonrasında Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde yaklaşık 280 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü incelendi. Yapılan analizler sonucunda, şüphelilerin olay yerine üç farklı araçla, “ikiz plaka” olarak bilinen plaka kullanarak geldikleri ve olayın ardından araçlarını değiştirip İstanbul’a kaçtıkları belirlendi.

ŞÜPHELİLER EŞ ZAMANLI OPERASYONLA YAKALANDI

Aramalarda F.K. (6 suç kaydı), E.K. (1 suç kaydı), B.Ö. (33 suç kaydı), H.N. (22 suç kaydı) ve M.D. (9 suç kaydı) isimli şüpheliler Bursa ve İstanbul’da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer şüpheliler F.K., B.Ö., H.N. ve M.D. ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

CİNAYETİN NEDENİ ALAKALI İNCELEMELER DEVAM EDİYOR

Olayın, iki taraf arasında galericilik faaliyetlerinden kaynaklanan bir alacak verecek meselesi olduğu öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma hala sürdürülüyor.

