AK Parti’den Özgür Özel’in Sözlerine Sert Yanıt

Ömer Çelik’ten AVRUPA BİRLİĞİ’NE DİKKAT ÇEKEN YORUMLAR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in Balkanlar ile ilgili açıklamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çelik, “Von der Leyen’in, Balkanlar konusundaki açıklaması, vizyonsuzluğun bir tezahürü olarak ele alınması gereken bir şey. Avrupalıların meseleye bu şekilde yaklaşması, Balkanlar’daki gerilim hatlarını daha fazla tetikleyecek, stres üretecek bir tutum.” şeklinde konuştu.

Çelik, von der Leyen’in, “Avrupa kıtasını tamamlamayı başarmalıyız ki Rus, Türk veya Çin etkisine girmesin.” ifadelerine atıfta bulunarak, bu açıklamanın AB’nin genişleme vizyonundan ne anladığına dair eleştirileri haklı çıkardığını belirtti. AB’nin, Avrupa entegrasyonunu değerlere dayalı bir süreç olmaktan çıkardığını vurgulayan Çelik, “Komisyon, bunu mekanik bir yaklaşımla ele alıyor.” ifadesini kullandı.

Çalışmaların Yetersizliği

Çelik, von der Leyen’in açıklamalarının Avrupa Birliği içerisindeki bütünlük sıkıntılarını da gözler önüne serdiğini belirtirken, Balkanlar’daki ülkelerin AB üyesi olanlarının bile oylamalarda farklı yaklaşımlar sergilediğini dile getirdi. “Merkezi Avrupa ile Balkan Avrupa’sı arasında, özellikle Fransa-Almanya hattı ile Akdeniz Avrupa’sı arasında çelişkiler giderek derinleşiyor.” diyen Çelik, bütün bunların sebebinin vizyonsuzluk olduğunu ifade etti.

“Aday Ülke Türkiye’nin Önemi”

Türkiye’nin, “Avrupa değerleri” ile Komisyon’un anladığı değerlerin aynı olmadığını da belirten Çelik, “Biz her zaman siyasi değerlere dayalı bir entegrasyondan bahsediyoruz. Ancak AB Komisyonu merkezi Avrupa’nın, Avrupa’nın geri kalanını hakimiyet altına aldığı bir yaklaşım sergiliyor.” dedi. Avrupa Birliği’nin siyasi olarak ortaya koyduğu etkinin zayıflığına işaret eden Çelik, “AB ülkeleri arasında Ukrayna-Rusya savaşında ya da Gazze konusundaki değerler düzeyinde, üzerinde anlaşılmış bir politikaya rastlamak mümkün değil.” değerlendirmesi yaptı.

Balkanlarla İlgili Endişeler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sık sık “Avrupa Birliği, küresel güç olacaksa, Türkiye’yi içine almalıdır.” sözlerini hatırlatan Çelik, Avrupa’nın şu anda siyasi alanda etkisiz bir durumda olduğunu ifade etti. Çelik, von der Leyen’in açıklamalarının gerçekte bir vizyonsuzluğun ortaya konması olduğunu belirterek, bu yaklaşımın Balkanlar’daki gerilimleri daha da artırabileceğini dile getirdi. “Türkiye’yi, bir aday ülkeyi rakip olarak konumlandırmak, Avrupa Birliği’nin herhangi bir vizyonu olmadığını gösteriyor.” dedi.

Yanlış Algıları Düzeltme Çağrısı

Çelik, Türkiye’nin AB adaylığı sürecinde müzakerelerin durduğu ve fasılların açılmadığı durumunun, iki taraf arasında anlaşmazlıklar yarattığını hatırlattı. “Bu vizyonsuzluğa aynı vizyonsuzlukla cevap vermeyeceğiz.” diyen Çelik, Türkiye’nin Avrupa vizyonuna dair duruşunu sürdürmesinin önemine vurgu yaptı.

Özgür Özel’e Tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik ifadelerine de değinen Çelik, Özel’in, Erdoğan’ı Netanyahu gibi bir katille aynı cümlede anmasının “hem çok büyük bir saygısızlık hem de siyasi olarak çok niteliksiz bir yaklaşım” olduğunu söyledi. Özel’in, sürekli başka liderlerin tavırlarını referans göstermesinin yanıltıcı olduğunu belirten Çelik, “Bu tür sözler, siyasetin nasıl yapılmayacağının bir örneği olmuştur.” şeklinde konuştu.

Özgür Özel’in durumu için üzüntü duyduğunu ifade eden Çelik, “Her kim Cumhurbaşkanı’nın Filistin hassasiyetini sorguluyorsa, Türkiye’nin çıkarlarına darbe vurmuş olur.” diyerek, sözlerini tamamladı.